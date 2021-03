Faculdade Unicampo abre inscrições para curso de pós-graduação em Enfermagem Obstétrica

A Faculdade Unicampo está com inscrições abertas para o curso de Pós-Graduação em Enfermagem Obstétrica. O curso de enfermagem, na área de obstetrícia, tem como finalidade formar profissionais com competência técnico-científica e humanística, capazes de desenvolver atividades assistenciais e de propor alternativas de transformação no modelo assistencial vigente com vistas ao respeito aos direitos sexuais e reprodutivos, garantindo a qualidade da assistência obstétrica.

Ao fim do curso, o aluno estará apto a Assistir a mulher no seu processo de parturição por meio de práticas humanizadas; Apoderar de utilização de tecnologias ativas de trabalho de parto; Prestar assistência à gestante, parturiente e puérpera com monitoramento fetal e cuidados com o recém-nascido nas primeiras horas de vida; Identificar riscos obstétricos e perinatais precocemente; Realizar trabalhos educativo, preventivo e assistencial em programas de atenção ao materno-infantil; Analisar criticamente a situação atual da assistência à mulher e da criança pelos indicadores de saúde; Prestar assistência à mulher em seu período reprodutivo; Organizar e administrar a assistência materno infantil seguindo os pressupostos da rede cegonha/mãe paranaense.

