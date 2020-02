Faculdade Unicampo “10 anos Unindo Talentos”

A cidade de Campo Mourão e a região da COMCAM ganharam no ano de 2010 uma exemplar Instituição de ensino superior, a Faculdade União de Campo Mourão (UNICAMPO). Sonho do grupo de sócios fundadores que vem se concretizando e desenvolvendo-se ano a ano, qualificando centenas de jovens em profissionais para um futuro promissor.

A Faculdade UNICAMPO é o fruto do sucesso alcançado pelo Instituto Makro União de Pós-graduação e Extensão. Sucesso esse caracterizado pelo empreendedorismo e inovação ao se investir no profissional, na tecnologia e nos processos de formação.

No dia 18 de fevereiro de 2010, iniciaram as aulas, no período noturno, nas instalações do Instituto Vicentino Santa Cruz, situado na área central de Campo Mourão. Os primeiros cursos ofertados foram: Enfermagem, Psicologia, Serviço Social, Tecnologia em Gestão Comercial e Tecnologia em Gestão de Cooperativas.

Em 2013, proporcionando mais comodidade e segurança, conquistou um amplo espaço próprio para a sede da Instituição. Estando localizada na BR 369 – km 0,5, saída para Cascavel, ao lado da UTFPR.

A Instituição conta hoje com 11 cursos presenciais, Arquitetura, Artes Visuais, Direito, Enfermagem, Estética e Cosmética, Fisioterapia, Gestão Comercial, Gestão de Cooperativas, Gestão de Recursos Humanos, Psicologia e Serviço Social.

Além de 24 cursos de Pós-Graduação nas áreas de Gestão, Enfermagem, Estética e Cosmética, Fisioterapia e Psicologia.

Mais de mil egressos sendo destaque no mercado de trabalho em Campo Mourão e região, conquistando seu espaço devido ao conhecimento adquirido na Instituição.

O sócio fundador e diretor geral, Renato Pacholek, ressaltou o trabalho da Instituição – “Construímos um projeto de desenvolvimento institucional. Com esse projeto fomos buscar pessoas técnicas da área dos cursos que iríamos implantar. Na sequência, começamos a organizar uma equipe de professores que seriam os coordenadores e os grandes responsáveis pela questão pedagógica da Faculdade Unicampo”.

Renato Pacholek ressaltou também que – “A faculdade é uma Instituição comprometida com o ensino de qualidade, tendo sempre a atenção e o cuidado necessários em todos os caminhos traçados, vencidos e planejados. Nossa Unicampo está em expansão e isso é nítido, e, o mais importante é que mesmo com esse crescimento nunca nos esquecemos de nossa missão que é “Formar com excelência aqueles que buscam a competência como base profissional, para assim contribuir com a construção de uma sociedade culta e próspera”.