Egresso de Serviço Social da Faculdade Unicampo é aprovado em seletivo para docente na UNESPAR

O egresso do curso de Serviço Social da Faculdade Unicampo, Leonardo Carvalho de Souza, passou em primeiro lugar no teste seletivo para Professor na Unespar, Campus de Paranavaí. O processo teve como objetivo a contratação de professores substitutos para os cursos de graduação.

O processo contou com a realização de prova escrita, prova didática e prova de títulos, que ocorreram de maneira remota devido a pandemia. “Fiquei contente com o resultado, porque os concorrentes, geralmente estão bem preparados, o que torna a seleção mais concorrida.”

Ficar em primeiras colocações em provas é uma das especialidades de Leonardo, o egresso iniciou a graduação conquistando bolsa de estudos na Faculdade Unicampo ficando em primeiro lugar em um processo seletivo. “Eu fui bolsista na Instituição, com aquela bolsa que a própria Instituição ofertava aos primeiros colocados nos vestibulares, fato que ajudou muito e permitiu o privilégio de focar somente nos estudos. No decorrer do curso, fiz inúmeras amizades com pessoas de várias cidades da região que vêm estudar na Unicampo. Conheci um dos meus melhores amigos, o Maikon Martins Marins, com o qual compartilho textos, referência e projetos até hoje”.

Além de passar no teste seletivo da Unespar, Leonardo foi convocado por meio de Concurso Público em março de 2019 para atuar como assistente social na prefeitura de Cianorte. Ele fala da experiência do trabalho após a conclusão do curso. “Comecei a trabalhar na área da assistência social enquanto orientador social no Centro da Juventude Itachir Tagliari de Campo Mourão, fiquei quase um ano. Depois, em março de 2019, fui convocado no concurso da prefeitura de Cianorte-PR, na qual trabalho como assistente social da equipe de Medidas Socioeducativas do Centro de Referência de Assistência Social (CREAS), onde atendemos adolescentes que cumprem Medidas Socioeducativas em Meio Aberto”.

Leonardo fala também da importância de atuar junto com a juventude. “Desde 2014, ainda na graduação, comecei a me interessar pela temática da adolescência e juventude, lembro de ter realizado uma pesquisa orientada pela professora Vera Lucia Neves, sobre os impactos da redução da idade penal, na época eu nem imaginava que viria a trabalhar com adolescentes e jovens, é um desafio que me produz engajamento e militância”.

Na oportunidade, Leonardo fala das dificuldades da profissão, mas a satisfação em trabalhar como assistente social. “Obviamente que existem as dificuldades por atuarmos, na maioria das vezes, com os públicos que possuem direitos negados e violados, mas contribuir com o avanço na efetivação dos direitos e do acesso às políticas públicas também promove doses de satisfação profissional. Me envolvi bastante na representação da categoria profissional, estou fazendo parte do colegiado do Núcleo Regional de Serviço Social (NUCRESS) da minha região, algo muito formativo e que contribui com o nosso projeto ético-político”.

Leonardo cita a importância que o curso de Serviço Social da Faculdade Unicampo trouxe para sua vida. “A escolha do curso de Serviço Social foi ótima, e, é uma profissão com empregabilidade razoável em relação às outras, por existir as políticas públicas, empresas e organizações da sociedade civil, que contratam esses profissionais em praticamente todas as cidades do país. Além disso, o curso tem uma perspectiva crítica em relação a sociedade que é inerente e trabalhada por meio de disciplinas como Filosofia, Sociologia, Formação Sócio-histórica do Brasil, Direitos Sociais, Psicologia Social e outras. É muito satisfatório compreender melhor a sociedade, as pessoas e os comportamentos com os quais lidamos”.

As áreas de extensão, estágios ofertados pela Faculdade Unicampo também foram elogiadas pelos egresso. “Elemento fundamental no decorrer da minha formação, foi o de que o Serviço Social é muito focado na extensão e por isso tivemos oportunidade de participar de vários projetos, por exemplo, um coordenado pelos professores Leide Daiana e Arthur Rovida, no Lar dos Velhinhos Frederico Ozanan, que promovia atividades aos idosos do lar. Também tivemos a oportunidade de fazer visitas institucionais em secretarias de Assistência Social de alguns municípios da região. Visitamos a Penitenciária Estadual de Maringá (PEM). Fizemos uma visita no CRAS do Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro, coordenada pelas professoras Vera Lucia Neves e Tânia Mara Backschat. Todas essas experiências somaram muito”.