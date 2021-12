Egresso da Faculdade Unicampo lança livro sobre Gênero e Educação

O Psicólogo e Professor Jean Pablo Rossi, egresso do Curso de Psicologia da Faculdade Unicampo, lançou recentemente o Livro “Gênero e educação em tempos de Escola sem Partido: compreensões de educadoras em debate”.

O livro é fruto de uma pesquisa de mestrado, desenvolvida ao longo de dois anos pelo Programa de Pós-graduação Interdisciplinar Sociedade e Desenvolvimento da UNESPAR/Campo Mourão e acaba de ser lançado pela editora “Pedro e João”.No dia 13 de dezembro (segunda-feira) acontecerá uma live de discussão da obra, por meio do canal da Faculdade Unicampo, no Youtube.

Neste livro, há um convite sobre a necessidade de refletirde que maneira as professoras estão recebendo as propostas do Escola “sem” Partido (ESP) e compreendendo os debates suscitados em torno das críticas frequentemente veiculadas pela comunidade escolar contra esse movimento e a suposta “ideologia de gênero”.

Sendo assim, a pesquisa busca responder a seguinte pergunta: poderiam as concepções de educadoras sobre as questões de gênero, educação e Escola sem Partido apresentarem semelhanças com os pressupostos defendidos pelo movimento ESP?

O movimento Escola sem Partido, fundado em 2004, surgiu como uma reação à suposta “doutrinação ideológica” de professoras e professores, incutindo uma série de proibições, punições e criminalização da atividade docente. Uma das temáticas veementemente atacadas pelos defensores deste movimento são as pautas equivocadamente tratadas pela expressão “ideologia de gênero”, termo usado para desqualificar propostas que visam a problematizar as desigualdades de gênero e abordar a educação sexual com meninas e meninos. São ações antidemocráticas, que ameaçam o ensino público, o respeito às diferenças e à liberdade de cátedra dos professores.

