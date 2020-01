Educação e Sustentabilidade: Faculdade Unicampo implanta energia solar em seu Campus

Com a finalidade de contribuir com a sustentabilidade, a Faculdade Unicampo ativou no campus, na semana passada, o primeiro sistema de geração de energia solar. Composta por 126 placas, a usina de energia fotovoltaica possui a capacidade de gerar 42 Kwp (quilowatts-pico) por mês. Isso corresponderá a uma economia mensal considerável, além da contribuição com a preservação dos recursos naturais.

A energia solar funciona da seguinte forma: os painéis solares coletam a luz do sol e geram a energia que é levada até o inversor solar, onde ocorre a conversão do tipo de corrente (de contínua para alternada) e então a energia é distribuída para a casa ou comércio. O nome deste fenômeno é efeito fotovoltaico. A expectativa de durabilidade ultrapassa 40 anos.

O funcionamento da energia solar, após passar pelo sistema de coleta e transmissão, comporta-se do mesmo modo que a energia elétrica, havendo poucas diferenças entre o funcionamento da energia solar e outros métodos. Porém, o funcionamento da energia solar causa menor impacto ambiental.

Outra vantagem da energia solar é que não polui o ambiente durante o uso. A poluição decorrente da fabricação dos equipamentos necessários para a construção dos painéis solares é totalmente controlável, sob esse aspecto. As centrais necessitam de manutenção mínima. Os painéis solares são a cada dia mais potentes, ao mesmo tempo que seu custo vem decaindo o que torna cada vez mais a energia solar uma solução economicamente viável.

O diretor da Faculdade Unicampo, Renato Pacholek, falou da importância da implantação do Sistema de Energia Solar. “O sistema ora implantado vem ao encontro da proposta de atuação da Faculdade Unicampo que possui preocupação com o meio ambiente aliada à construção do conhecimento de qualidade”.