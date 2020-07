Curso de Estética e Cosmética da Unicampo tem aulas práticas desde o início

A Faculdade Unicampo, que em 2020 completa 10 anos de atividades, foi a primeira instituição de ensino superior a ofertar o curso de Tecnologia em Estética e Cosmética em Campo Mourão e na região. Um dos diferenciais do curso ofertado pela instituição é que cerca de 80 por cento da carga horária é dedicada às atividades práticas supervisionadas pelos docentes.

O bom desempenho das áreas de estética e cosmética na economia nacional, com os brasileiros cada vez mais demandando esses serviços, contribui para a crescente busca pelo curso que tem duração de dois anos e meio (cinco períodos). Parte significativa dos atuais acadêmicos que frequentam o curso são oriundos do Vale do Piquirivaí (alguns percorriam cerca de 150 quilômetros diariamente, antes da pandemia causada pela Covid-19). Predominam as mulheres, mas muitos homens também já fizeram ou estão cursando Estética e Cosmética na Faculdade Unicampo.

O Ministério da Educação reconheceu o curso ofertado pela instituição mourãoense em 2017. Na avaliação do órgão ligado ao governo federal, o curso recebeu nota 4 (numa escala que vai até 5). Quatro turmas já foram formadas desde a instalação do curso, em 2014. A formatura da primeira turma foi em 2016.

MERCADO DE TRABALHO

A coordenadora do curso de Estética e Cosmética da Faculdade Unicampo, Eliane Vogel, Mestre em Inovação Tecnológica pela Universidade UTFPR, chama a atenção para o vasto campo de atuação para os profissionais da área. As opções vão da pesquisa de cosméticos e equipamentos a atuação como esteticista, passando pelo trabalho em clínicas, cruzeiros, spa’s e docência, por exemplo.

É atribuição desses profissionais a responsabilidade técnica por Centros de Estética. Também estão capacitados a realizar auditoria, consultoria e assessoria sobre cosméticos e equipamentos específicos com registros na ANVISA. Podem ainda elaborar informes, pareceres técnico-científicos, estudos, trabalhos e pesquisas mercadológicas em sua área de atuação.

Outros campos de atuação podem ser direção, coordenação, supervisão e ensino de disciplinas relativas aos cursos de estética, elaboração de atendimentos no quadro de clientes, atendimento nas áreas de Estética Facial, Estética Corporal, Embelezamento, Terapias Alternativas e Terapia Capilar. Os profissionais formados pela Unicampo também são preparados na área de gestão, administração e gerenciamento de clínicas de estética, de forma a prospectar oportunidades de negócios.

O CURSO

O curso superior de Tecnologia em Estética e Cosmética objetiva a formação de profissionais nas diversas áreas da estética e cosmética, portadores de conhecimentos teóricos e práticos para atuar em tratamentos no âmbito da Estética Facial, Estética Corporal, Embelezamento, Terapias Alternativas e Terapia Capilar.

O Tecnólogo em Estética e Cosmética é um profissional apto a proporcionar suporte e atenção à saúde, empregando tratamentos estéticos e cosméticos por intermédio de diagnósticos que caracterizam as alterações estéticas básicas e complexas, visando a recuperar a autoestima pessoal e a qualidade de vida humana.