Covid-19: Unicampo também suspende aulas

Pensando no bem-estar e na segurança dos nossos acadêmicos e suas famílias quanto à epidemia do Coronavírus e também adotando Decreto do Governo do Estado do Paraná, a Faculdade Unicampo suspende a partir desta terça-feira (17) as aulas de Graduação e Pós-Graduação.

Comunicamos ainda que as orientações de procedimentos de estudos serão realizados pelos coordenadores de cada curso.

De acordo com o Ministério da Saúde são recomendados os seguintes cuidados: