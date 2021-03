Coordenadores da UNICAMPO compõem o Grupo de Pesquisa GERA da UNESPAR – Campus de Campo Mourão

Os coordenadores dos cursos de Gestão, Prof. Me Rosinaldo Nunes Cardoso e de Arquitetura, Prof. Me André Pintaro Marçal, da Faculdade Unicampo, foram convidados a participarem do Grupo de Pesquisa GERA – Estudos Regionais: GeoHistórico, Sócio-cultural, Econômico, Educacional e Ambiental. Os dois foram indicados e aprovados por unanimidade em uma reunião realizada em março/2021.

O Prof. Me Rosinaldo foi indicado pelo Professor e Pesquisador Prof. Me Sergio Luiz Maybuk, e, o Prof. Me André foi indicado pela pesquisadora Profª Dra. Lucimara Liberali.

O grupo de pesquisa GERA é formado por professores/pesquisadores de Campo Mourão e tem como objetivo pensar e discutir caminhos da investigação que contribuam para o desenvolvimento regional, bem como discutir as formas de planejamento e de gestão dos territórios. Na mesma discussão, o grupo é precursor de dois eventos, o ENDER – Encontro Interdisciplinar de Desenvolvimento Regional e o SEMAGE – Seminário de Avaliação e Disseminação do Grupo de Pesquisa Gera.