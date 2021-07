Benefícios da Educação Física no contexto escolar

Se alguém te perguntasse: “o que é Educação Física?”Qual seria sua resposta? Talvez você diria que se trata da prática de esportes como o futebol ou a realização de atividades físicas em geral, poderia ainda pensar em alunos correndo de um lado para o outro somente para se divertir; ou nem tanto, já que, enquanto alguns adoram exercícios, outros têm preferência por outras atividades. Eu diria que nesta perspectiva, seu pensamento está equivocado, pois uma disciplina tão importante na formação do estudante em todos os aspectos, não pode ser limitada somente a compreensão de esporte e diversão.

De acordo com a Lei 9.394/96, parágrafo 3º, a Educação Física escolar está integrada à proposta pedagógica, sendo componente curricular obrigatório da educação básica. A prática da disciplina é muito significativa, porém, por diversas vezes, pouco valorizada dentro do contexto escolar. Ela insere, adapta e incorpora o aluno no saber corporal de movimento. Sua função é formar o cidadão por completo, visto que, o desenvolvimento da mesma não interfere somente nos aspectos físicos dos estudantes, mas também nos aspectos psicossociais.

A Educação Física veio para somar e contribuir com a educação intelectual e moral nas escolas, visto que a disciplina tem diversas responsabilidades dentro do ambiente pedagógico, como a de instruir e instigar o aluno a opinar e se posicionar criticamente em relação às atuais linhas de cultura corporal de movimento e despertar nos estudantes o interesse em envolver-se com as atividades e exercícios corporais; possibilitando que o mesmo crie convivências harmoniosas e construtivas com outros cidadãos, sendo capazes de reconhecer e respeitar as características físicas e desempenho de si próprio e de outros indivíduos, não segregando e nem depreciando outras pessoas por qualidades e peculiaridades.

Para isso, as aulas devem ser planejadas como as demais disciplinas escolares, levando-se em consideração as dimensões afetivas, cognitivas e socioculturais dos alunos. No Colégio Vila Militar Unicampo as aulas de Educação Física buscam, através do desenvolvimento de aulas práticas e teóricas, proporcionar aos educandos atividades físicas recreativas e formativas que os auxiliarão no desenvolvimento global, além proporcionar experiencias que buscam a melhora da saúde, tendo assim a consciência e a possibilidade de incorporar no seu cotidianoatividades físicas fora do contexto escolar, afim de obter uma melhor qualidade de vida.