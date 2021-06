A Psicologia e os Impactos Sociais

A vida foi sempre complexa, mas vem se tornando cada vez mais mecânica e apressada: fordismo; aceleração do áudio no WhatsApp; a demanda por eficiência e perfeição nas redes socais; trabalhar; estudar e tudo com prazo de entrega. Nossa rotina se tornou apenas o trabalho ou o estudo, e por muitas vezes ambos. Nos isolamos, não aproveitamos momentos, aceleramos emoções e vivências, reduzimos as nossas interações pessoais apenas a relações profissionais. Não é à toa que se fala de uma epidemia de depressão, já que ela já atinge pelo menos 10% da população mundial, e isso, juntamente com a ansiedade, foi agravado pela pandemia.

Em meio a esse cenário, a psicóloga se torna uma figura extremamente importante. Diferente do que muitos ainda pensam, a psicóloga não está ali para te julgar, muito pelo contrário, ela é apenas uma guia para te ajudar a atravessar momentos de angústia e adversidades. E também não é nenhum sinal de fraqueza pedir por e aceitar ajuda, na verdade é até mesmo um sinal de força interna.

Entendendo isso e preocupada com o bem-estar da comunidade, há 10 anos a Faculdade Unicampo proporciona atendimentos psicológicos, com atendimentos na Uniclínica (Serviço Unidade Escola da Psicologia), que surgiu juntamente com o Curso de Psicologia. A Uniclínica tem como objetivo atender a necessidade da formação dos acadêmicos de psicologia, aplicando na prática as técnicas psicológicas aprendidas na sala durante a graduação, sendo assim, é disponibilizado atendimento gratuito à sociedade, realizado por acadêmicos/estagiários do último ano do curso. Tudo supervisionado por psicólogas que são professoras de Psicologia.

Com atendimentos que ocorrem por horários marcados, agendados pela secretária da Uniclínica, tendo duração de 50 minutos semanais, são atendidas pessoas com renda máxima de dois salários mínimos. O propósito é fornecer um atendimento de qualidade à comunidade que não pode pagar pelo atendimento psicológico.

Devido a pandemia, o atendimento está sendo oferecido apenas aos adultos, idosos e jovens acima de 12 anos. Assim que possível e seguro, o atendimento às crianças retornará.A Uniclínica também oferece atendimentos particulares com custo acessível, esses atendimentos são realizados por profissionais egressos da Unicampo e de outras Faculdades.Os acadêmicos da Unicampo e do Colégio Vila Militar possuem convênio com a Uníclinica, podendo também ser atendidos pelos mesmos profissionais com um valor exclusivo.