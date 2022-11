Neste domingo (6), acontece o Vestibular da Universidade Estadual do Paraná (Unespar), nas cidades de Apucarana, Campo Mourão, Curitiba, Paranaguá, Paranavaí e União da Vitória. Estima-se que cerca de 4.500 pessoas prestarão a prova, para os mais de 70 cursos que a Unespar oferece.

Neste ano, os cursos com mais inscritos foram os de Direito no campus de Apucarana, com 404 (13,47 pessoas por vaga) candidatos/as, e Direito no campus de União da Vitória, com 362 (12,07 pessoas por vaga) candidatos/as. Esses cursos estão sendo ofertados nesses campi pela primeira vez.

Para mais informações: https://unespar.edu.br/noticias/vestibular-unespar-2023-acontece-neste-domingo