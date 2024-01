Unespar retoma aulas nesta quinta para concluir o calendário de 2023

A Universidade Estadual do Paraná (Unespar) já se prepara para o retorno das atividades acadêmicas. Nesta quinta-feira, 1º de fevereiro, a universidade dará continuidade para concluir o ano letivo de 2023. O calendário de 2024 começa apenas em 1º de abril.

Desde 2021, as instituições estaduais de ensino superior atuam para alinhar os calendários acadêmicos, afetados em razão da pandemia do novo coronavírus.

A Unespar adequou o calendário ao longo do ano de 2023 para regularizar os períodos acadêmicos no decorrer 2024. A expectativa é que todas estejam com os calendários das atividades de ensino regulares a partir de 2025.

OUTRAS UNIVERSIDADES

A Universidade Estadual de Maringá (UEM) já retomou as atividades em 8 janeiro, dando continuidade ao segundo semestre letivo de 2023. Assim também aconteceu nas demais.

As universidades estaduais de Londrina (UEL) e do Centro-Oeste (Unicentro) voltaram no dia 22 de janeiro (concluindo calendário 2023).