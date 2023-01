Unespar divulga processo de ingresso para 390 vagas remanescentes e ociosas

A Universidade Estadual do Paraná (Unespar) está com inscrições abertas até 23 de fevereiro para o Processo Seletivo de Ingresso 2023, a fim de preencher as vagas remanescentes do Vestibular 2023. O processo seletivo acontecerá de forma remota e gratuita, por meio das notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) ou de vestibulares realizados pela universidade nos anos 2019, 2020 e 2021.

Ao todo, estão sendo ofertadas mais de 390 vagas para mais de 30 cursos de graduação, para ingresso ainda em 2023.

Para mais informações, acesse vestibular.unespar.edu.br. Em casos não contemplados no edital, entre em contato com a Comissão Central do Concurso Vestibular (CCCV), pelo endereço de e-mail [email protected] ou pelo telefone (44) 3518-1844.

Outra forma de ingresso na universidade é por meio do processo seletivo de ingresso em Vagas Ociosas para o ano letivo de 2023. As inscrições podem ser realizadas até o dia 17 de fevereiro de 2023, em diferentes modalidades, para vários cursos de graduação dos sete campi da Unespar.

As vagas são destinadas a ex-estudantes e/ou estudantes que queiram voltar aos cursos matriculados e interrompidos anteriormente, mudar de turno/curso ou ainda, queiram transferir ou cursar mais uma graduação na universidade.

O resultado para o Processo Seletivo de Ingresso em Vagas Ociosas será divulgado a partir do dia 6 de março. Mais informações podem ser obtidas no edital ou por meio do e-mail [email protected]

SERVIÇO:

Vagas Remanescentes

Edital: AQUI

Inscrição: até 23 de fevereiro

Edital de homologação das inscrições: 27 de fevereiro

Resultado dos Aprovados para o Teste de Habilidade Específica (THE): 27 de fevereiro

Prova de THE: 2 e 3 de março

Divulgação do resultado do THE: 6 de março

Resultado geral da primeira chamada: 8 de março

Banca Heteroidentificação Racial: 10 de março

Vagas Ociosas

Edital: AQUI

Inscrições: até 17 de fevereiro

Resultado: a partir de 6 de março

Fonte: Agência Estadual de Notícias