Mestrado em História Pública da Unespar está com inscrições abertas

O Programa de Pós-Graduação em História Pública (PPGHP), da Universidade Estadual do Paraná (Unespar), está com inscrições abertas para o Processo Seletivo da turma 2022, até o dia 24 de fevereiro de 2022. Ao todo são 16 vagas destinadas a graduados em História ou áreas afins. Duas dessas vagas serão destinadas a candidatos estrangeiros.

As inscrições acontecem exclusivamente pelo site do PPGHP, mediante envio de documentação e pagamento de taxa de inscrição. As linhas de pesquisa são duas: “Saberes e Linguagens” e “Memórias e Espaços de Formação”.

Para mais informações, acesse: https://ppghp.unespar.edu.br/o-programa/processo-de-selecao-proceso-de-seleccion-ppghp-2022/processo-de-selecao-ppghp-2022-candidatos-as-brasileiros-as. Ou entre em contato com a coordenação do PPGHP, por meio do email: [email protected] e pelo telefone (44) 3518-1838.