Comitês da Unespar discutem novas estratégias para pessoas em situação de risco social

A coordenação geral dos Comitês de Apoio às Pessoas em Situação de Risco Social da Unespar organizou ontem uma reunião ampliada que teve como objetivo debater novas estratégias para dar continuidade ao trabalho desenvolvido desde 2020 em relação às pessoas em situação de risco social da Universidade.

A reunião contou com a presença dos diretores dos campi da Unespar, membros dos Comitês de Apoio às Pessoas em Situação de Risco Social de cada campus, coordenação do Centro de Educação em Direitos Humanos (CEDH) e chefias das Divisões de Assuntos Estudantis.

Participaram também o vice-reitor, professor Edmar Bonfim de Oliveira, a pró-reitora de Extensão e Cultura (Proec), professora Rosimeiri Darc Cardoso, representando a Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-graduação (PRPPG), o professor André Acastro Egg, e representando a Pró-reitoria de Planejamento (Proplan), o pesquisador institucional Jorge Marcos dos Santos.

Entre os pronunciamentos realizados durante a reunião, destacam-se os das estudantes Kesley Alexandra Pereira, representante discente do campus de União da Vitória, e Camila Santos da Cruz Rabelo, do campus Curitiba I/Embap, que enfatizaram a importância do trabalho realizado pelos comitês locais no ano de 2020.