Campus da Unespar/Campo Mourão encerra comemorações dos 50 anos

Na última quinta-feira (10), a Universidade Estadual do Paraná (Unespar), campus de Campo Mourão, realizou o encerramento das atividades comemorativas aos 50 anos de existência do campus, no Teatro Municipal. ]

A atividade aconteceu numa parceria entre Unespar e Fundação Cultural, vinculada à Secretaria Especial de Cultura da Prefeitura Municipal.

O ciclo de eventos, que teve início em maio de 2022, com o lançamento da obra “Movimentos”, da artista plástica Dani Queiroz, no Hall do Anfiteatro, contou com diversos espetáculos e apresentações musicais no Palco Livre, bem como palestras diversas nos variados espaços da Instituição.

Estiveram presentes durante o cerimonial de encerramento: representando a Superintendência Geral de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior de Estado do Paraná (Seti), o Assessor Técnico da coordenadoria de Ensino Superior, Mário Cândido de Athayde Júnior; a reitora da Unespar, Salete Machado Sirino; o Diretor Geral do campus de Campo Mourão, João Marcos Borges Avelar; a Vice-Diretora do campus de Campo Mourão, Céres Ribas; o Diretor Geral do campus Curitiba I/Embap, Marco Aurélio Koentopp; o Coordenador da Comissão Organizadora dos 50 anos do campus de Campo Mourão, Sérgio Luiz Maybuk; e a ex-diretora da Faculdade Estadual de Ciências e Letras de Campo Mourão (Fecilcam) – instituição que antecedeu o campus de Campo Mourão da Unespar-, Sinclair Pozza Casemiro.

Também participaram do evento, ex-diretores e professores aposentados, diretores dos Centros de Área, coordenadores de cursos, docentes e discentes dos cursos de graduação e pós-graduação, e agentes universitários do campus. Além dessas, representações do Conselho de Desenvolvimento Econômico de Campo Mourão (CODECAM), Fundação Cultural, SESC, AME, Fundação Educere, Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Campo Mourão (Seidec), Conselho Municipal da Mulher e IEAD-Goioerê, marcaram presença.

Na ocasião, também foi realizada a leitura de cartas abertas enviadas pelos deputados federais Ênio Verri, Rubens Bueno e Zeca Dirceu, justificando a ausência ao passo que cumprimentaram os/as representantes da atual gestão, a comunidade acadêmica e externa, bem como celebraram a trajetória da Instituição.

No decorrer da solenidade, Mário Cândido de Athayde Júnior também parabenizou a atuação do campus de Campo Mourão, destacando a importância da Fecilcam no processo de transição para Unespar, além de discorrer brevemente sobre sua passagem pelo campus quando atuou como docente no colegiado de Letras e Pró-Reitor de Ensino de Graduação (Prograd) da Unespar (2013-2016).

Nesse caminho, a reitora da Unespar também parabenizou o campus pela organização do evento, além de todo trabalho desempenhado até aqui. O Diretor Geral do campus seguiu relembrando a jornada da Instituição, de Fundescam à Facilcam, até que a mesma conquistasse a estadualização, tornando-se Fecilcam e, por fim, em 2013, Unespar.

A Vice-Diretora Geral ainda promoveu uma fala rememorando os ex-diretores e datas de gestão, respectivamente. Na oportunidade, também fez os agradecimentos aos membros da comissão organizadora dos eventos alusivos aos 50 anos.

Para marcar o encerramento da solenidade, aconteceu o concerto musical da Big Belas Band, da Unespar, campus de Curitiba I/Embap, formada por alunos e ex-alunos de seus diversos cursos. O repertório da banda concentrou-se em músicas brasileiras (bossa-nova, sambas e outros) e músicas internacionais (jazz e blues).

Com informações e fotos: Assessoria de Comunicação/Unespar