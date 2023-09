Aulão Online de Revisão para o Enem acontece nos dias 4, 17 e 19 de outubro

Nos dias 4, 17 e 19 de outubro acontecem as transmissões do Aulão Online de Revisão do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), para que estudantes da rede pública se preparem para a prova. A atividade ocorre em parceria com os Núcleos Regionais de Educação (NRE) das cidades de Apucarana, Campo Mourão, Curitiba, Paranaguá, Paranavaí e União da Vitória, em conjunto com a Prefeitura de Paranavaí.

A Universidade Estadual do Paraná (Unespar) utiliza as notas do Enem como método de ingresso para alguns dos cursos de graduação, por meio do Sistema de Seleção Unificado (SiSU).

A atividade complementa as ações do Programa Sou + Unespar, e têm como objetivos promover bons desempenhos no Enem e integrar um dos pilares da Unespar, que é a extensão universitária. Por meio dessas ações, a instituição, por ser pública é gratuita, busca estreitar as relações com a comunidade.

Por meio desta ação, a Unespar busca democratizar a troca de conhecimentos, experiências e informações entre professores/as e estudantes, para fornecer mais um instrumento preparatório para o ingresso no ensino superior. As aulas serão transmitidas pelo canal no YouTube da Unespar, e serão ministradas por profissionais altamente capacitados para debater Biologia; Sociologia; Filosofia; Física; Artes; Redação; Geografia; Matemática; Linguagens; Literaturas; Química e História.