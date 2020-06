UEM e UEL estão entre as melhores universidades do mundo

As Universidades Estaduais de Maringá (UEM) e Londrina (UEL) estão entre as melhores do mundo segundo o World University Rankings (CWUR) 2020/2021, divulgado nesta segunda-feira (8).

O ranking classifica as 2 mil melhores instituições de ensino superior e é considerado o maior ranking acadêmico.

No cenário brasileiro, em que a Universidade de São Paulo (USP) lidera a classificação, a UEM aparece na 32ª posição e a UEL na 38ª, entre as 57 instituições citadas.

Considerando apenas as universidades estaduais, a UEM e a UEL figuram entre as cinco primeiras colocadas.

No Paraná a UEM é a segunda e a UEL a terceira colocada, ficando atrás apenas da Universidade Federal do Paraná. Já na classificação geral, as duas instituições ficaram entre as 1.400 melhores do mundo. Cerca de vinte mil universidades foram avaliadas.

“É um orgulho ver a UEM e a UEL em posição de destaque nacional e mundial. As duas universidades atuam há 50 anos realizando pesquisas de excelência e ofertando ensino de qualidade ao povo paranaense. A classificação é resultado do trabalho diário das instituições”, destaca o superintendente de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Aldo Bona.

O CWUR avalia quatro indicadores: qualidade da educação, emprego de ex-alunos, qualidade do corpo docente e a produção de pesquisas científicas.

O Center for World University Rankings é uma organização que atua em políticas, estratégicas e serviços de consultoria para governos e universidades com o objetivo de melhorar os resultados educacionais e de pesquisa.

Para a assessora especial de Gestão Estratégica da UEM, Márcia Marcondes Altimari Samed, o desempenho da UEM se manteve em destaque nos cenários mundial e brasileiro, conseguindo manter-se ao lado de instituições consolidadas.

As duas universidades do Paraná receberam boas avaliações no quesito pesquisa científica, critério que avalia o número total de trabalhos divulgados; publicação em revistas científicas de referência mundial, além de citações em artigos científicos.

“Figurar no ranking mundial entre as 1.400 melhores instituições é muito importante para a UEL, pois a avaliação leva em conta métricas referentes à pesquisa e publicações acadêmicas, demonstrando o trabalho significativo do corpo docente e dos estudantes da universidade”, afirmou a diretora de Avaliação e Informação Institucional da UEL, Elisa Emi Tanaka.

