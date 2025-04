Termina amanhã prazo de inscrição em prêmio destinado aos professores da rede pública de CM

Termina nesta sexta-feira, (25 de abril), o prazo para fazer as inscrições na terceira edição do Prêmio Instituto Integrado de Inovação Educacional 2025. A iniciativa é direcionada aos professores da educação básica de Campo Mourão – das redes públicas municipal e estadual – e tem por objetivo selecionar e premiar as práticas pedagógicas bem sucedidas, inovadoras, realizadas em 2024 [individualmente ou em equipe de até quatro pessoas] e que promovam o desenvolvimento da autonomia e do protagonismo dos estudantes.

Os ganhadores receberão mais de R$ 41 mil em bolsas de pós-graduação, ofertadas pelo Centro Universitário Integrado, e em serviços oferecidos pela plataforma Super Professor.

As inscrições são gratuitas, podem ser feitas até o dia 25 de abril e basta preencher o formulário neste link https://encurtador.com.br/Y9n4M. Os docentes podem inscrever quantos projetos desejarem.

O Prêmio Instituto Integrado de Inovação Educacional 2025 é realizado pelo Instituto Integrado de Ciência e Tecnologia (IN2), tem apoio da Câmara Temática de Educação e Empreendedorismo (Codecam) e do Sebrae Educação Empreendedora

“Este prêmio é uma forma de valorizar os professores da educação básica de nossa comunidade, reconhecendo práticas transformadoras e incentivando o desenvolvimento profissional de quem faz a diferença no dia a dia da sala de aula”, relata a professora do Centro Universitário Integrado e coordenadora do Prêmio, Francielle Baptista.

AVALIAÇÕES

Uma comissão julgadora – que terá representantes da Codecam, do Núcleo Regional de Educação de Campo Mourão e da Secretaria Municipal de Educação de Campo Mourão – fará a análise das propostas; segundo os critérios de Criatividade e inovação das práticas pedagógicas; Conexão do projeto com problemas ou desafios reais e alinhamento com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável; Relato do impacto socioeducativo do projeto na escola e/ou nos alunos.

Também serão avaliados a Coerência do tema do trabalho em si com as necessidades pedagógicas referentes às atividades de ensino e aprendizagem, alinhadas a Base Nacional Comum Curricular; Protagonismo dos estudantes; Registro fotográfico da aplicação do projeto e Potencial de aplicabilidade da experiência em outras realidades educacionais.

PREMIAÇÕES

Os nomes dos vencedores serão divulgados durante o III Simpósio Educacional Integrado, que acontecerá de 27 a 30 de maio – paralelamente ao XV CONCCEPAR INTERNACIONAL (Congresso Científico e Cultural do Paraná) – no Câmpus do Centro Universitário Integrado.

Os três primeiros colocados receberão troféus, certificados e bolsas de estudos parciais e integrais em cursos de pós-graduação; entre outras recompensas. Mais informações pelo e-mail [email protected]

SOBRE IN2

O Instituto Integrado de Ciência e Tecnologia (IN2) é uma associação sem fins lucrativos, que tem por objetivo incentivar a realização e difusão de projetos de pesquisa, tecnologia e inovação voltados para o desenvolvimento econômico e social da comunidade.