Sisu recebe inscrições até esta sexta; UTFPR oferta mais de 4 mil vagas

A Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) oferta na edição 2020.2 do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 4.388 vagas em 107 cursos de graduação em 13 câmpus: Apucarana, Campo Mourão, Cornélio Procópio, Curitiba, Dois Vizinhos, Francisco Beltrão, Guarapuava, Londrina, Medianeira, Pato Branco, Ponta Grossa, Santa Helena e Toledo.

Para concorrer às vagas, os candidatos devem ter realizado a edição 2019 do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). As inscrições ficam abertas de 7 a 10 de julho, exclusivamente no site do Sisu. O resultado será divulgado no dia 14 e os classificados devem fazer a matrícula remotamente, por meio do envio de documentos entre 16 e 21 do mesmo mês.

O processo de seleção da UTFPR adota a Lei das Cotas, que reserva 50% das vagas para as categorias relacionadas à renda familiar, ao curso integral do ensino médio em escolas públicas, à deficiência e à autodeclaração como pretos, pardos ou indígenas. As notas de classificação vão ser definidas com base na relação de pesos a serem aplicados nas disciplinas do Enem, de acordo com o curso pretendido.

Confira aqui a íntegra do edital.

SOBRE A UTFPR

Primeira e única universidade tecnológica do Brasil, a UTFPR está presente em todas as regiões do Paraná. Seus câmpus oferecem bolsas e programas de auxílio-estudantil, apoio à participação em eventos, programas qualidade de vida, centros de ensino de idiomas e diversas opções de atividades culturais e esportivas. Outra vantagem dos alunos que forem selecionados são os programas de dupla diplomação e parcerias internacionais. Com eles, é possível realizar um período de mobilidade em uma universidade estrangeira, com a possibilidade de obtenção do diploma também pela instituição conveniada.

