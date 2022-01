Sindiscam solicita adiamento da volta às aulas para 21 de fevereiro

O Sindicato dos Servidores Municipais de Campo Mourão (Sindiscam) enviou nesta sexta-feira, dia 28, ofício à Secretaria de Educação do Município em que solicita o adiamento do retorno às aulas para o dia 21 de fevereiro.

A entidade lista o novo agravamento da Pandemia da Covid-19, que tem batido novos recordes de contaminação e tem demonstrado uma alta taxa de ocupação de leitos. A volta às aulas, a princípio, está programada para retornar dia 7 de fevereiro.

A medida está em discussão em outras cidades e já foi aprovada, por exemplo, em Foz do Iguaçu. O Sindicato acredita que esse adiamento pode evitar tragédia, com o aumento da contaminação de crianças, tendo em vista que essa faixa etária ainda está em processo de vacinação e as UTIs infantis são escassas.

O Sindiscam tem participado das discussões com o Comitê de Volta às aulas desde o início da Pandemia, e tem se colocado como porta-voz dos Profissionais da Educação da Rede Municipal de Ensino. O momento exige cautela, paciência e principalmente: atenção e cuidado com a Covid-19, a Pandemia não acabou.

