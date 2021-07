Secretaria de Educação retorna às aulas de forma híbrida

A Secretaria Municipal da Educação retoma na próxima segunda-feira, dia 26 de julho, as aulas do ensino fundamental do 1º ao 5º ano de forma híbrida, assim como a Educação Especial e Ejai. Já a educação infantil continuará apenas com ensino remoto. As atividades presenciais deverão respeitar os protocolos sanitários de enfrentamento ao Covid-19, assim como o transporte escolar.

A secretária municipal de Educação, Tânia Caetano, explica que o sistema híbrido combina aprendizado presencial e não presencial, ou seja, o aluno estuda sozinho, de maneira virtual por meio de ferramentas digitais em casa e em outros momentos com a interação entre alunos e com o professor).

Enquanto um grupo recebe o conteúdo de forma presencial nas salas de aula, o outro terá os conteúdos gravados disponibilizados no portal Atla Ensino. “A cada semana os grupos são trocados”, esclarece a secretária. O aluno que o responsável não autorizar o retorno presencial deverá assinar o termo de desistência, podendo retornar após fim da pandemia ou no momento que decidir pelo retorno.

“A merenda escolar será servida aos alunos dentro das salas de aula onde já está organizado o distanciamento”, informa a secretária. Nesta sexta-feira (23), as unidades de ensino estão em reunião pedagógica no Imape para preparação do retorno após o período de férias. O prefeito Tauillo Tezelli e a vice, Fátima Nunes, estiveram na reunião no período da manhã para dar as boas vindas aos educadores.