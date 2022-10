Secretaria de Educação divulga calendário escolar de 2023 para a rede estadual de ensino

A Secretaria de Estado da Educação e do Esporte (Seed-PR) divulgou nesta semana o calendário escolar referente ao ano letivo de 2023. As aulas terão início no dia 6 de fevereiro. Na semana anterior, nos dias 2 e 3, acontecem os dias de estudo e planejamento — quando os docentes se preparam e planejam as ações do semestre.

Para os estudantes, o recesso de julho começa no dia 7 e vai até o dia 23. Já os professores retornam do recesso antes, para participar dos dias de estudo e planejamento do segundo semestre nos dias 20 e 21 de julho.

As aulas do segundo semestre acabam em 20 de dezembro, com o encerramento do ano letivo no dia 21. Ao todo, serão 200 dias letivos, sendo 100 no primeiro semestre e outros 100 no segundo.

Nos colégios da rede estadual, o ano letivo é dividido em três trimestres. O primeiro será de 6 de fevereiro a 3 de maio. O segundo, de 4 de maio a 25 de agosto. O terceiro, de 29 de agosto a 20 de dezembro.

“Também haverá as três Provas Paraná, isso está garantido no calendário”, ressalta o diretor de Educação, Roni Miranda. As avaliações devem ser aplicadas nos meses de abril, agosto e outubro.

MATRÍCULAS

O período de matrícula escolar para o ano letivo de 2023 na rede estadual segue aberto. A confirmação das vagas, tanto para matrícula inicial quanto para rematrícula, seguirá até o dia 31 de outubro. O processo foi antecipado em relação aos anos anteriores para facilitar o planejamento e abertura das turmas.

ÁREA DO ALUNO

Assim como vem sendo acontecendo nos anos anteriores, os responsáveis legais devem fazer o procedimento de forma online, na Área do Aluno. Veja AQUI mais informações sobre o procedimento de matrícula.

Fonte: Agência Estadual de Notícias