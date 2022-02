Rede municipal volta às aulas na próxima segunda-feira, dia 7

As 22 escolas municipais de ensino fundamental e 21 Centros de Educação Infantil (CMEIs) retomam as atividades com alunos na próxima segunda-feira, dia 7 de fevereiro, após o período de férias. As reuniões pedagógicas dos professores e diretores foram realizadas nesta semana para planejamento e organização do ano letivo, bem como treinamento para servidoras que trabalham com alimentação escolar.

A secretária municipal de Educação, Tânia Caetano, lembra que o retorno das aulas presenciais obedecerá os protocolos sanitários de prevenção a Covid-19 e gripes. “Nos ônibus do transporte escolar também será exigido o uso de máscara para todos os alunos”, explica a secretária.

CRONOGRAMA – Para as crianças até três anos (atendimento não obrigatório), o retorno será em meio período para adaptação por 15 dias. A família pode optar em levar ou não. Já para alunos a partir dos 4 e 5 anos (idade de frequência obrigatória), haverá uma semana de adaptação, como em anos anteriores. “As famílias serão orientadas pela direção de cada Unidade de Ensino”, reforça a secretária.

No caso da educação integral o retorno será no dia 28 de fevereiro. Do dia 7 ao dia 25 será servido almoço na escola e eles retornam para casa. A partir do dia 28 ficarão o dia todo. A educação integral é oferecida pelas escolas Florestan Fernandes (Caic), Mário Quintana e Manoel Bandeira.