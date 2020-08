Campo Mourão: rede municipal não retoma aulas presencias em 2020

O município de Campo Mourão vai manter as aulas de forma remota até o fim do ano, por conta da pandemia do novo coronavírus. A decisão foi tomada após resultado de uma pesquisa promovida pela secretaria da Educação, ouvindo pais, professores e funcionários das escolas.

A pesquisa questionou se os pais mandariam os filhos para a escola, caso as aulas presencias fossem retomadas, e qual recurso estavam utilizando para as atividades remotas.

“Sobre a primeira pergunta, 93% dos pais responderam que não mandariam os filhos para a escola, e sobre a forma como os filhos estão estudando durante a pandemia, 86% declararam que estão usando o celular”, relatou a secretária de Educação, Tânia Caetano.

A pesquisa, encerrada ontem, ouviu 6.400 pessoas, entre pais, professores e funcionários das escolas. “Com base nessas questões, vamos montar o plano de contingência. Para isso, estaremos convidando e ouvindo representantes de todos os segmentos da sociedade, mas as aulas presencias não serão retomadas este ano. A medida visa proteger nossos alunos, professores e todas as famílias”, afirma Tânia.