Cartão Comida Boa começa ser distribuído na sexta, dia 15 de maio.

O Cartão Comida Boa (uma espécie de vale compra no valor de R$ 50,00 concedido pelo governo do Estado para famílias em situação de vulnerabilidade), começa a ser distribuído em Campo Mourão na próxima sexta-feira, dia 15 maio. A distribuição será feita em 15 locais do município, por ordem do mês de nascimento dos beneficiados.

Os beneficiários poderão usar o cartão nos mercados credenciados pela Secretaria Estadual da Agricultura e do Abastecimento. Em Campo Mourão são 10 estabelecimentos (até o momento). “Irão usufruir do benefício famílias cadastradas no Cadastro Único e algumas famílias afetadas por essa situação de pandemia não inscritas pelo Cadastro Único”, explica a secretária de Ação Social, Márcia Calderan. O programa será operacionalizado por meio de um voucher com QR Code, para evitar falsificações.

A distribuição dos Cartões será das 8 às 13 horas, com início na sexta-feira (15) pelos nascidos em janeiro e fevereiro. Na próxima segunda-feira (18), os nascidos em março e abril; na terça (19), os nascidos em maio e junho; na quarta (20), nascidos em julho e agosto; na quinta (21), nascidos em setembro e outubro e na sexta (22), novembro e dezembro.

Locais de Distribuição: Escola Municipal Castro Alves (segunda – 18, terça -19 e quarta – 20), Escola Municipal Narciso Simão (quarta – 20). Dias 15, 18, 19, 20, 21 e 22, conforme mês de nascimento do beneficiário, nas escolas municipais Clarinha Casemiro (Conj. Avelino Piacentini); Paulo VI (Pio XII); Nicon Kopko (Jd. Modelo); Igrejas do Evangelho Quadrangular (Jardim Ana Elisa, Centro, Jardim TropicaI II e Jardim Alvorada); Igreja Assembleia de Deus (Rua Araruna) e Igreja Universal (Rua Brasil); na sede da Secretaria Municipal do Meio Ambiente (ao lado da Detran); Centros de Convivência Colibri (Cohapar), Centro de Convivência Primavera (Jd. Primavera) e CIP (J. Vilaggio Trombini).

Os estabelecimentos credenciados para uso do Cartão Comida Boa são: Supermercado Real (Lar Paraná); Super Muffato (centro); Mercado Parati (Jd. Santa Cruz); Supermercado da Lúcia (Vila Cândida); Supermercado São José (Vila Urupês); Supermercado Família (Jardim Modelo); Paraná Família (saída para Maringá) Paraná Supermercados (trevo Lar Paraná); Supermercado Bom Dia (centro); Paraná Supermercado Max (centro).

Dúvidas: www.cartaocomidaboa.pr.gov.br