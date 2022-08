Professores de alunos surdos participam de formação específica

Os professores da Escola Municipal Bilíngue para surdos Espaço Aberto, iniciaram neste mês de agosto a formação pedagógica para escolas bilíngues do Paraná. A qualificação é organizada pelo CAS (Centro de Apoio ao Surdo) e aos profissionais da educação de surdos do Paraná dos municípios de Guarapuava e Cascavel.

A proposta do curso é contribuir para a realização de práticas pedagógicas para as escolas bilíngues. O curso é ministrado por especialistas, mestres e doutores da área de ensino da Libras. Ao todo serão 10 encontros com carga horária total de 30 horas (15 de aulas assíncronas e 15 de atividades complementares). Cada encontro abordará uma temática específica.

“A formação ofertada pelo CAS possibilita a ampliação do conhecimento dos professores na área específica para ensino dos surdos, construindo um ambiente favorável para a aprendizagem escolar no processo educacional”, ressalta a diretora da escola Espaço Aberto, Greice Kelli Sonsin, ao destacar o esforço da Secretaria Municipal de Educação em ofertar o melhor aos alunos.