Procon realiza pesquisa de preço de materiais escolares em CM

O Procon de Campo Mourão realizou durante a segunda quinzena deste mês de janeiro, visando o reinício das aulas, pesquisa de preços de materiais escolares. Foram pesquisados 72 itens. Seis empresas foram convidadas, mas apenas três participaram. A maior variação verificada na pesquisa realizada foi em um caderno de desenho (de brochura) – 366%.

Os funcionários do Procon fizeram pessoalmente a pesquisa em um caso e em outros foram aos locais conferir informações e preços que foram repassadas à entidade pelas empresas por meio de lista prévia. Em nove itens, não foi apontada variação. As empresas com preços de materiais escolares pesquisados foram À Estudantil, Aquatro Suprimentos e Loja Giga.

O Secretário Executivo do Procon, Sidnei Jardim, orienta os pais em diversas questões que devem ser observadas no que diz respeito à aquisição de materiais escolares. “É importante fazer pesquisas em outros locais também que vendem materiais escolares, as diferenças de preços estão especialmente nas marcas, então vale analisar bem se vale a pena pagar pela marca; é importante pedir nota fiscal, utilizar também material não usado no ano passado e não comprar tudo de uma vez, pois as aulas serão híbridas (presenciais e remotas, a distancia), simultaneamente”, informa. A pesquisa encontra-se disponível no Portal do Município e pode ser retirada impressa no Procon Campo Mourão (Rua Brasil, 1555) – fone (44) 3525-2788.

DEMAIS SUGESTÕES

Na hora das compras, é importante reunir-se com os outros pais para a compra coletiva com o propósito de obter descontos, e ter em mente que nem sempre o que sai mais caro é melhor, ou o mais barato tem melhor qualidade (é importante observar a qualidade, a durabilidade, a marca e a segurança do produto para as diferentes faixas etárias). Na questão da reutilização dos itens de anos anteriores, além da economia, está a questão de colaborar com o meio ambiente e o estímulo da criatividade.

Link para Acesso à Pesquisa – https://campomourao.atende.net/atende.php?rot=1&aca=119&ajax=t&processo=viewFile&ajaxPrevent=1611759274069&file=84E66E8C9AD8E01846BF11930B9DAA755E3D3D9C&sistema=WPO&classe=UploadMidia