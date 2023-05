Prazo para inscrição no concurso de professores da rede estadual termina na próxima semana

O prazo para inscrição para o concurso público para a Rede Estadual de Ensino termina na próxima semana, no dia 9 de maio. Os interessados podem se inscrever até às 23h de terça-feira (9) pelo site do IBFC (Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação).

O concurso está sendo promovido pela Secretaria da Administração e da Previdência e ofertará, inicialmente, 1.256 vagas, sendo 1.109 para docência da Matriz Curricular e 147 vagas para professor-pedagogo, além do cadastro de reserva. Há vagas nos 32 Núcleos Regionais de Educação.

A taxa de inscrição é de R$ 100 para o candidato que opte por concorrer apenas em um cargo (docência ou professor-pedagogo) e de R$ 160 para candidatos que queiram concorrer a dois cargos (dois em docência ou para um cargo de docente e outro de professor-pedagogo). As provas objetivas e discursivas serão realizadas no dia 18 de junho.

“É importante destacar aos professores que ainda estão pensando se inscrever, que existe a oportunidade de chamar muito mais candidatos do que as vagas previstas no edital – lógico que respeitando a necessidade de cada região e de cada disciplina”, explica o secretário de Educação, Roni Miranda. “Quero reforçar o convite: é a última semana, se inscreva, não deixe passar essa oportunidade, tanto você recém-formado quanto você que já trabalha em rede municipal, privada ou mesmo que já é professor nosso [pelo PSS]”.

O último concurso público para professores foi realizado há dez anos pelo Estado. Como o certame é prorrogável por mais dois anos (ou seja, pode ter até quatro anos de duração), a expectativa é de que haja um chamamento maior do que as vagas inicialmente disponibilizadas.

DÚVIDAS

O candidato poderá tirar dúvidas do certame junto ao IBFC pelo e-mail [email protected] ou (11) 4788-1430 das 9h às 17h, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados.

Fonte: Agência Estadual de Notícias