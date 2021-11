Peças teatrais em escolas municipais abordam sobre Reciclagem

Foram iniciadas na semana passada apresentações teatrais nas escolas municipais com o tema “Reciclagem”. A primeira escola foi a Monteiro Lobato, no Lar Paraná. Ao todo, serão 17 apresentações gratuitas, onde o público alvo são alunos do ensino base, 4º e 5º ano, com idades entre 9 e 10 anos. Nesta semana a programação começou pela Escola Maria do Carmo Pereira, Parigot de Souza (quinta-feira) e Manoel Bandeira (sexta).

As encenações são realizadas através da parceria da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente (SEAMA) com a Agenda 21 e Conselho Municipal do Meio Ambiente. As temáticas são abordadas de forma divertida, através de uma peça teatral, que possui como personagens uma aluna, um pai e um professor.

Os temas abordados são: separação adequada (lixo comum e recicláveis); limpeza do reciclável (para evitar doenças e facilitar o trabalho final); forma de descarte de vidro ou objetos perfurocortantes (devem ser protegidos, pois podem provocar acidentes aos coletores);

4. Logística reversa (materiais que não podem ir no lixo comum nem nos recicláveis); entre outros temas.

“O objetivo é trabalhar a Educação Ambiental infantil, fazendo com que os alunos aprendam coisas básicas relacionadas ao processo de separação de recicláveis, para que levem o aprendizado para dentro de suas casas, atingindo assim, outras gerações ligadas a essas crianças, como os familiares, parentes e amigos”, explica a secretária municipal da Seama, Shelly Nogueira.