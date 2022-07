Parceria Acicam-Integrado dá desconto de 30% para novos acadêmicos

Empresários, gestores e colaboradores de empresas filiadas à Associação Comercial e Industrial de Campo Mourão (Acicam) passaram a ser beneficiados com desconto de 30 por cento para frequentar os cursos oferecidos pelo Centro Universitário Integrado (com exceção de Medicina e do pré-vestibular). Contudo, o benefício é exclusivo para às novas matrículas, realizadas a partir do dia 1º de julho.

A bolsa de 30 por cento é para os cursos presenciais e a distância (EAD) ofertados pela instituição de ensino. É válida para todo o período do curso, enquanto a empresa estiver associada à Acicam . Também se aplica à educação infantil e ao ensino fundamental e médio do Colégio Integrado.

Dezenas de cursos presenciais de graduação são ofertados pelo Centro Universitário Integrado em Campo Mourão. Entre eles: Direito, Odontologia, Farmácia, Medicina Veterinária, Enfermagem, Engenharia Civil, Psicologia, Agronomia, Arquitetura e Urbanismo, Biomedicina. A instituição oferece ainda cerca de 30 cursos à distância, nas mais diferentes áreas, além de inúmeros cursos de pós-graduação.

A nova parceria entre o Integrado e a Acicam foi firmada na última reunião mensal da entidade empresarial.