Paraná adota IA para aprimorar ensino de matemática nas escolas da rede estadual

A partir deste mês de agosto, o recurso digital Khanmigo, ferramenta de Inteligência Artificial já utilizada pela Khan Academy, será definitivamente incorporado como apoio no ensino da matemática nas escolas da rede estadual. Inovadora, a plataforma é pioneira no Brasil e foi desenvolvida para enriquecer o processo educacional por meio do uso de Inteligência Artificial (IA) como um ‘tutor digital’ na resolução de exercícios matemáticos.

O sistema proporciona suporte individualizado aos alunos, respondendo dúvidas em tempo real e adaptando estratégias de ensino às necessidades específicas de cada estudante. Inicialmente, o Khanmigo será disponibilizado para aproximadamente 7 mil estudantes de 98 escolas pertencentes aos Núcleos Regionais de Educação (NREs) de Apucarana, Londrina, Ponta Grossa, Maringá, Goioerê, Francisco Beltrão, Wenceslau Brás, além de Curitiba e Região Metropolitana (RMC).

De acordo com o secretário estadual da Educação, Roni Miranda, o diferencial do Khanmigo é a utilização da IA como ‘tutor digital’, que guia o processo de resolução de problemas e criação de textos, sem fornecer respostas diretamente, mas incentivando a reflexão e a compreensão dos conceitos. Mecanismo que, como ferramenta auxiliar à educação, pode alavancar importantes enriquecimentos do processo aprendizagem.

“A adoção permanente dessas novas tecnologias pode proporcionar um ensino mais individualizado e eficiente, permitindo que os estudantes progridam em seu próprio ritmo e recebam apoio imediato quando necessário”, afirma.

SUPORTE AOS PROFESSORES

Enquanto para os alunos a plataforma atua como ‘tutor digital’, para os docentes o Khanmigo funciona como assistente que auxilia no planejamento de aulas, atividades, avaliações e acompanhamento do desempenho dos alunos, tanto em nível de turma quanto individualmente.

“Este é outro ponto positivo. Com o Khanmigo, os docentes terão à disposição ferramentas mais avançadas para monitorar o progresso dos alunos, identificar áreas de dificuldade e ajustar suas estratégias pedagógicas, tornando o processo educacional mais abrangente e inclusivo”, reforça Miranda.

O programa possibilita, ainda, múltiplas aplicações em sala de aula, como revisão de conceitos, apoio na elaboração de planos de aprendizagem, avaliação da compreensão dos alunos, e suporte em projetos de grupo, pesquisa e escrita criativa.

“O forte impacto que a aliança entre tecnologia e aprendizagem tem exercido no processo educacional dos alunos da rede estadual evidencia que a educação no Paraná está alinhada às práticas pedagógicas mais modernas, disponíveis em nível global, empregando a inovação tecnológica como meio de aprimorar a qualidade do ensino e promover um aprendizado cada vez mais forte”, finaliza o secretário.

PLATAFORMAS

A educação gamificada e o uso das plataformas pedagógicas como métodos essenciais ao apoio da aprendizagem dos estudantes e na mensuração do desempenho escolar foram destaque da rede estadual de ensino do Paraná no primeiro semestre de 2024. O investimento feito até agora, em 2024, foi de R$ 9,64 milhões.

Viabilizadas para facilitar a prática pedagógica, as plataformas digitais de aprendizagem incorporam variedade de recursos interativos, como vídeos e quizzes, ampliando as oportunidades educacionais e tornando a jornada de aprendizado mais envolvente, flexível e personalizada.

Atualmente a rede estadual de ensino conta com recursos digitais, que vão de suporte à leitura, redação e inglês, até capacitação em tecnologia e ensino de matemática, além de sistemas de avaliação da aprendizagem.