Palestras em escolas marcam ações educativas do Maio Amarelo

Palestras com orientações sobre trânsito em escolas da rede social estão entre as ações realizadas durante esta semana para marcar a campanha de conscientização do movimento Maio Amarelo. Agentes do município repassam informações aos alunos e respondem questionamentos sobre o comportamento correto no trânsito.

Nesta terça-feira (17), a palestra foi na Escola Municipal Urupês, com participação também da Polícia Militar. Nesta quarta nas escolas Manoel Bandeira e Mario Quintana, na quinta na Escola Monteiro Lobato e na próxima segunda-feira, dia 23, na Escola Clarinha Casemiro, no Conjunto Avelino Piacentini.

A programação do Maio Amarelo para sábado, dia 21, é uma ação lúdica com foco no pedestre na área central, envolvendo também clubes de motociclistas. No dia 25, um simulador de capotamento será instalado na praça central, das 9 às 17 horas, com orientação sobre atendimento a pessoas acidentadas. A ação terá parceria da Secretaria Municipal de Saúde, Corpo Bombeiros, SAMU, Medicina Integrado, Prefeitura Maringá e Rede Estadual de Ensino

“Envolvemos secretarias como Educação e Saúde, para intensificarmos as ações durante este mês. Esperamos que com ações educativas frequentes no futuro tenhamos condutores de veículos melhores do que temos hoje, pois o propósito é reduzir o índice de acidentes de trânsito em nossa cidade”, observa o secretário municipal da Seimob, Luiz Antonio Sminka, ao agradecer o apoio dos veículos de imprensa na divulgação. Além das secretarias municipais, a campanha envolve a Polícia Militar, 8ª Ciretran, Corpo de Bombeiros e policias rodoviárias Estadual e Federal.