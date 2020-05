TALK Integrado: Instituição promove evento de extensão on-line na próxima semana

O Centro Universitário Integrado realiza, a partir de segunda-feira (25), um evento de extensão totalmente on-line: o TALK Integrado. Com uma extensa programação, o evento, que ocorre nos dias 25 e 26 de maio e 01 e 02 de junho de 2020, é destinado a acadêmicos, professores, colaboradores e também à Comunidade em geral.

O TALK Integrado será transmitido on-line, através da página do Centro Universitário Integrado no Instagram (@integradouniversitario). Para participar, basta curtir a página e participar do bate-papo ao vivo, a partir das 18h30, em cada um dos dias. A programação já foi divulgada e vai reunir diversos temas relevantes.

De acordo com a supervisora de extensão do Centro Universitário Integrado, Mariana Pavanelli, “o Talk Integrado é mais uma ação de extensão do Centro Universitário Integrado, voltada não somente para os nossos acadêmicos, mas para toda a comunidade. Faremos lives com assuntos variados de interesse de todos, vamos falar de saúde mental, transformação digital e outros assuntos que vão de encontro ao nosso contexto atual. Acredito que esse evento marcará uma nova era para as atividades de extensão do Integrado!”, afirma Mariana.

Programação | TALK Integrado

25/05 – 18h30 às 19h10

Três lições de Stanford para impulsionar a pesquisa e inovação –

Monica Mendes Kangussu Marcolino | Pós-doutora da Stanford School of Medicine.

26/05 – 18h30 às 19h10

Transformação Digital – Nickolas Kretzmann | Gestor de Startups – Sebrae Campo Mourão.

01/06 – 18h30 às 19h10

Saúde mental das mulheres em tempos de pandemia – Ana Claudia Rodrigues | Psicóloga clínica no Instituto Proteger e psicóloga clínica na equipe de Medicina Preventiva do Santa Rita Saúde.

02/06 – 18h30 às 19h10

Mercado de Marketing Digital, criação de conteúdo e promoção do negócio on-line – Daniely Medeiros | Jornalista – PUCRS, coordenadora de planejamento estratégico de mídias pagas na Agência Qing e criadora do @bem.analítica.