Programa ISA no Centro Universitário Integrado

O Centro Universitário Integrado de Campo Mourão (PR) está com as inscrições abertas para o processo seletivo do Programa ISA (Income Share Agreement), modalidade de financiamento estudantil que permite que o estudante inicie a graduação e só comece a pagar quando estiver inserido no mercado de trabalho e com uma renda mínima de R$2.200,00.

O programa está disponível para o curso de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas (TADS). Os interessados conseguem fazer a inscrição de forma gratuita até as 12h do dia 14 de fevereiro pelo site https://www.grupointegrado.br.

O processo acontece em duas etapas: a primeira é uma prova online com 30 questões e a segunda etapa é uma entrevista individual com a Banca Avaliadora. O resultado final será divulgado na quinta-feira (23) e as matriculas devem ser feitas no período de 23 a 24 de fevereiro.

O Centro Universitário Integrado foi o pioneiro entre as instituições de ensino superior brasileiras a oferecer essa modalidade de financiamento estudantil. A iniciativa tem como objetivo fomentar o setor de tecnologia, já que a sua demanda por profissionais qualificados está cada vez maior.

Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas (TADS)

Segundo a Brasscom (Associação das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) e de Tecnologias Digitais), em um estudo realizado em 2021, concluiu que até 2025 o setor de TI vai demandar mais de 790 mil profissionais.

O TADS foi estruturado com egressos, professores, profissionais do mercado e empresas da área de tecnologia para atender as diretrizes curriculares nacionais e a legislação educacional. O curso proporciona as competências necessárias para que os estudantes possam atuar no mercado tech global. Ele está disponível no presencial e EAD e conta com duração de dois anos e meio (cinco semestres) com 2.260 horas.

Os egressos do TADS são profissionais especializados na área de sistemas de informação e podem analisar, projetar e desenvolver soluções tanto para as pequenas empresas quanto para as grandes indústrias de vários segmentos e localizadas fora ou dentro do país.