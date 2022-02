Noroeste do Paraná recebe 500 novos profissionais graduados

A região Noroeste do Paraná acaba de receber 500 novos profissionais graduados. Eles são formandos do Centro Universitário Integrado, tradicional instituição de ensino de Campo Mourão (PR). “Com histórias de vida e trajetórias distintas, o sentimento foi um só: superação e gratidão”, explica a reitora Maria da Conceição Montans Baer, que se emocionou com o retorno das formaturas presenciais.

Para garantir segurança e cumprir as normas sanitárias, duas cerimônias de colação de grau foram organizadas pelo Integrado. A primeira reuniu estudantes dos cursos de Administração, Arquitetura e Urbanismo, Ciências Contábeis, Direito, Engenharia Civil, Engenharia de Produção, Medicina Veterinária, Psicologia, Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Tecnologia em Gestão Comercial, Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos, Tecnologia em Gestão e Desenvolvimento do Agronegócio, Tecnologia em Processos Gerenciais e Tecnologia em Recursos Humanos.

Já a segunda contemplou os acadêmicos dos cursos de Agronomia, Biomedicina, Educação Física Bacharelado, Educação Física Licenciatura, Enfermagem, Farmácia, Letras, Pedagogia, Tecnologia em Estética e Cosmética. Durante a primeira quinzena de fevereiro, uma parte dos alunos também colou grau de forma virtual, com o suporte tecnológico disponibilizado pela instituição.

HISTÓRIAS DE VIDA

De acordo com a reitora Maria da Conceição Montans Baer, o momento de outorga de grau é repleto de simbolismo, pois coroa um período importante na vida do acadêmico e, na maioria das vezes, de sua família também. “Ter os familiares acompanhando os formandos neste momento único reforça nosso compromisso com a qualidade do ensino oferecido e também estreita nossos laços com a comunidade”, enfatiza.

E não são poucas as histórias que chamam a atenção entre os formandos. Exemplo disso é o professor Rafael Zampar, que é Doutor em Ecologia (Ciências Ambientais) e colou grau em Pedagogia pela instituição.

CAMINHADA COMUM

Para a família da jovem Sabrina Zanoni Turci, 25 anos, que colou grau em Direito, a cerimônia teve um simbolismo a mais. Sabrina é filha da professora Sirlene Zanoni Turci, que fez parte da primeira turma do curso de Direito do Integrado e foi a primeira pessoa a ser laureada no curso, vindo – inclusive – a lecionar a disciplina de Direito Agrário na instituição.

Sabrina, que também foi laureada, já exerce a profissão no cargo de assessora de magistrado e se alegra de ter passado no exame da OAB, no último ano da faculdade. “Prestar o exame da Ordem no último ano da graduação é um tanto desafiador, pois é preciso conciliar os estudos com as aulas da faculdade, trabalhos e provas. Mas valeu a pena, pois terminei o curso com a sensação de dever cumprido e já com a aprovação registrada, atingindo a nota de 9,7 na segunda fase”, destaca.

Coordenador do curso de Direito, o professor Robervani Prado, observa que a história de Sabrina demonstra a confiança que a comunidade tem no Centro Universitário Integrado e sua qualidade de ensino.

RECONHECIMENTO

Para Jair Taborda Ribas que acumulava experiência de mais de 30 anos como balconista em farmácia, a conclusão do curso de Enfermagem veio com um desafio a mais: o convite para assumir os cargos de Secretário de Saúde e diretor do hospital em Nova Cantu, sua cidade de origem.

Jair – que chegou ao ensino superior com 45 anos – destaca o papel da família e da esposa, que é técnica em enfermagem e sempre o apoiou. “Estive muito tempo fora da escola e posso dizer que encontrei no Integrado tudo que precisava: grade curricular e professores excelentes!”, enfatiza.

O coordenador do curso de Enfermagem, professor Roney Alan Nogueira, observa que histórias como a de Jair coroam o trabalho da instituição e o empenho de estudantes e corpo docente. “Nossa instituição coloca no mercado profissionais de alta qualidade em termos de nível técnico e científico. Isso é essencial quando o tema é empregabilidade”, conclui.