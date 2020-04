Medicina do Integrado auxilia Rede de Saúde de Campo Mourão no combate ao Coronavírus

Devido à pandemia da Covid-19, doença causada pelo novo Coronavírus, o curso de Medicina do Centro Universitário Integrado está contribuindo em diversas frentes para auxiliar a Rede de Saúde de Campo Mourão. Além da Instituição, o trabalho envolve professores, acadêmicos e gestão do curso de Medicina.

Entre as ações desenvolvidas pelo curso está o empréstimo de materiais que permite ao município de Campo Mourão montar uma nova Unidade de Terapia Intensiva (UTI) provisória, com camas, móveis com equipamentos para suporte a emergências, ventiladores (respiradores) e cardioversores (desfibriladores), enfim, uma unidade completa.

De acordo com o coordenador do curso de Medicina do Centro Universitário Integrado, Marco Aurélio Marangoni, a equipe do curso (gestão, professores e colaboradores) também tem ajudado. “Nós temos participado ativamente das discussões sobre estratégias de enfrentamento e orientação com as autoridades locais, desenvolvimento de material para capacitação de funcionários que trabalham na assistência e busca e captação de profissionais”, afirma Marangoni.

Outro destaque nesse apoio à Rede de Saúde de Campo Mourão devido à pandemia da Covid-19 está na organização de um serviço de apoio psicológico aos profissionais que trabalham na luta contra a doença. “Nós organizamos esse grupo, onde atuam professores e psicólogos voluntários do município que, de forma voluntária e norteados pela importância e necessidade da integridade psíquica dos que atuam na linha de frente de combate à pandemia, estão oferecendo atendimentos gratuitos a esses profissionais. Aproveito para agradecer enormemente a esses professores e psicólogos incríveis que aceitaram esse desafio. Percebo que, nesses momentos, podemos reconhecer as pessoas realmente vocacionadas ao trabalho de servir ao próximo”, destaca o coordenador do curso.

Além das ações citadas, os acadêmicos do curso de Medicina do Centro Universitário Integrado, através do Centro Acadêmico Wilfried Baer, têm se organizado para arrecadarem doações de insumos e recursos ao Hospital Santa Casa de Campo Mourão, além de organizarem palestras informativas, abertas à comunidade, sobre diversos aspectos relacionados à Covid-19.

Para Marco Aurélio Marangoni, essa participação dos acadêmicos é fundamental. “Eles ainda têm contribuído muito com os cuidados e orientações que assumiram frente aos cuidados de suas próprias famílias e comunidades. Esse tipo de atitude é a mais importante, porque percebemos que há esperança e comprometimento entre aqueles que, no futuro, estarão lutando por nós. Afinal, eles escolheram uma profissão que tem esse objetivo como premissa”, declara Marangoni.