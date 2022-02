Matrícula antecipada no Integrado garante bolsa de estudos

Entre os dias 2 a 5 de fevereiro, o Centro Universitário Integrado, de Campo Mourão-PR, abrirá as portas da instituição para receber os candidatos que desejam ingressar no ensino superior. Chamada de “Semana de Oportunidade”, a ação tem como objetivo aproximar os interessados e o corpo docente, ampliar conhecimentos e tirar dúvidas sobre a graduação, promover visitas às instalações, trazer benefícios e garantir uma série de condições diferenciadas aos participantes.

Entre as oportunidades oferecidas está a ação “Mérito ENEM” em que os candidatos que realizaram a prova do ENEM 2021 – ou em anos anteriores – poderão garantir bolsa de estudos ao antecipar suas matrículas – uma vez que o resultado do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) deve ser divulgado a partir de 11 de fevereiro.

Descontos atrativos

De acordo com o gerente de marketing André Guesser, “além de conhecer um pouco mais sobre o jeito Integrado de aprendizagem, os candidatos que fizerem a matrícula garantem benefícios especiais ao longo da semana”.

A ação é válida para a inscrição de aprovados não matriculados em concursos anteriores, transferências, transferência em grupo, antecipação do Enem e ProUni.

Os atendimentos poderão ser presenciais ou digitais. Para se inscrever e participar da “Semana de Oportunidade”, basta acessar o www.grupointegrado.br/matricula

SERVIÇO:

O quê: “Semana de Oportunidade” no Centro Universitário Integrado, em Campo Mourão-PR

Quando: 02 a 05 de fevereiro

Inscrições: www.grupointegrado.br/matricula

Quanto: gratuito