Jovens brasileiros estão empreendendo mais

Os jovens brasileiros estão empreendendo cada vez mais. Em 2012 havia cerca de 3,9 milhões de pessoas com idade entre 18 e 29 anos que eram donos de negócios. No fim de 2024, eles chegaram a 4,9 milhões. As informações são de um estudo do Sebrae que desde 2012 analisa dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNADc).

Números semelhantes foram encontrados na análise da Hibou Pesquisas e Insights onde 33% dos brasileiros entre 16 e 34 anos também almejam o empreendedorismo. As pesquisas revelam uma mudança de mentalidade e sinalizam os desejos das novas gerações.

MOTIVAÇÕES

Entre os principais motivos que levam o público mais novo a ter seu próprio negócio estão a busca por independência financeira, autonomia, flexibilidade, vontade de trabalhar com algo que gosta, a oportunidade de inovar e a influência de um ambiente empreendedor.

Mas para que o sonho se torne realidade e não vire um pesadelo, é preciso buscar qualificação profissional, fazer planejamento e adquirir conhecimentos em diferentes áreas de trabalho.

EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA

Para Marcelo Cordeiro, coordenador e professor dos cursos de Gestão do Centro Universitário Integrado de Campo Mourão (PR), o perfil empreendedor dos jovens é movido por inquietude e vontade de fazer diferente.

“Muitos estudantes chegam com o forte desejo de empreender, mas sem uma ideia clara do que pretendem. São pessoas determinadas, que buscam oportunidades, têm conhecimento técnico, mas ainda carecem de noções de gestão. Por isso, a formação acadêmica é essencial para estruturar esse sonho”, explica.

Além de aprender a gerir um negócio de verdade, avaliar a viabilidade econômico-financeira, organizar processos, planejar estrategicamente e desenvolver habilidades como negociação e liderança, todos os mais de 60 cursos de graduação do Integrado têm a disciplina de Empreendedorismo para que os estudantes apresentem soluções reais para um problema da área de atuação.

De acordo com o Head de Inovação do Grupo Integrado, Fabrício Pelloso Piurcosky, fomentar o empreendedorismo entre os jovens é também uma missão institucional. “O mercado de trabalho exige cada vez mais inovação, autonomia e visão estratégica. Por isso, incentivamos o protagonismo dos nossos estudantes desde o início da graduação. Trabalhar competências empreendedoras é parte do nosso compromisso com a formação integral e com o desenvolvimento local”, destaca.

Piurcosky complementa que, como parte desse compromisso, o Grupo Integrado já tem um fundo de R$ 5 milhões destinado ao investimento em startups promissoras. Atualmente, 15 startups estão incubadas ou em fase de aceleração por meio do Integrow — Ecossistema de Inovação Integrado.

ERROS COMUNS

Segundo o coordenador dos cursos de Gestão do Integrado, essa preparação acadêmica é fundamental para evitar os principais erros que comprometem a jornada empreendedora dos jovens.

“Muitos iniciam por necessidade ou paixão, sem avaliar o mercado. Esquecem que toda ideia precisa de planejamento, estudo e conhecimento. Grande parte das empresas não sobrevivem aos dois primeiros anos, justamente por falhas de gestão”, relata Marcelo Cordeiro.

EXEMPLO DE SUCESSO

A motivação em ter a própria empresa levou João Pedro Garcia a investir nos estudos. Vindo de uma família de comerciantes, com apenas 20 anos de idade ele abriu seu primeiro negócio (uma loja de carros), incentivado pela experiência em ter trabalhado em uma concessionária.

Mas a guinada como empreendedor veio alguns anos depois, quando mudou para o ramo de alimentação. “Há 12 anos inaugurei minha primeira franquia especializada em vendas de sanduíches e saladas. Esse começo foi uma virada de chave para mim, um divisor de águas. Hoje, com 38 anos, administro mais outras duas franquias do ramo alimentício em Campo Mourão”, relata o CEO.

Parte do sucesso no empreendedorismo, João Pedro Garcia credita à sua formação acadêmica. Graduado em Administração pelo Centro Universitário Integrado, ele conta que a união entre conhecimento teórico e estudo foram decisivos para a gestão dos negócios.

“A faculdade tem um leque gigante de assuntos. Aprendi o essencial de cada matéria e consegui ter uma noção mais clara do que é empreender. Usei conhecimentos de contabilidade, matemática, direito empresarial, recursos humanos e isso me ajudou a ser mais preciso nas escolhas e na concretização dos negócios”, complementa o CEO.

Dicas para empreender com sucesso

Para quem deseja ter sua empresa e obter sucesso no mundo dos negócios, o coordenador e professor dos cursos de Gestão do Centro Universitário Integrado de Campo Mourão (PR) lembra que o empreendedor precisa resolver muitos problemas reais no dia a dia e ainda deve oferecer valor ao cliente.

Para ajudar nesta jornada, Marcelo Cordeiro elaborou dez dicas preciosas. Confira:

1. Mantenha o sonho: Mas sem abrir mão da razão. Evite agir por impulso,

2. Busque capacitação: Participe de cursos, graduações e workshops para aprimorar seus conhecimentos e habilidades,

3. Plano de negócios: Elabore um plano detalhado que inclua objetivos, estrutura, estratégias, análise de mercado, concorrentes, meios de divulgação, projeções financeiras em cada etapa,

4. Conhecimento do mercado: Pesquise o mercado, público-alvo, concorrentes e tendências para identificar oportunidades e necessidades não atendidas,

5. Foco no cliente: Entenda as necessidades e desejos do seu público-alvo para oferecer produtos e serviços que atendam as expectativas do cliente,

6. Inovação: Busque soluções criativas e inovadoras para se destacar da concorrência e atrair clientes,

7. Resiliência: Esteja preparado para lidar com os desafios e obstáculos que surgirão ao longo da jornada empreendedora,

8. Administre o tempo: Faça listas de tarefas, estabeleça prioridades, evite a procrastinação,

9. Networking: Conecte-se com outros empreendedores, participe de eventos, compartilhe experiência, aprenda com os “mais velhos do ramo” e ouça o que eles têm a dizer,

10. Estude sempre: Quem acha que já sabe tudo corre sérios riscos de ficar ultrapassado e nem perceber.