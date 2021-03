Integrado tem condições especiais para ingresso com nota do Enem 

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) divulgou, ontem (29), o resultado do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2020. Devido ao agravamento da pandemia de Covid-19 no Brasil, o calendário das provas sofreu diversos adiamentos.

Para conferir as notas, os candidatos devem acessar aPágina do Participante com número do CPF e a última senha cadastrada. O resultado também poderá ser acessado pelo aplicativo do Enem. Além da média, também é possível consultar a nota da redação, que varia de zero a mil, e o desempenho em cada área de conhecimento: linguagens, ciências humanas, ciências da natureza e matemática.

Com a divulgação do resultado, os estudantes que realizaram a prova podem utilizar a nota para concorrer às vagas ofertadas em programas de acesso ao ensino superior de instituições de todo o Brasil. Segundo o Inep, a edição de 2020 teve recorde de abstenções e contou com a presença de mais de 3,2 milhões de estudantes.

O Centro Universitário Integrado, de Campo Mourão, está oferecendo condições especiais aos estudantes interessados em ingressar na graduação por meio da nota do Enem. Além de não precisar realizar vestibular, nem pagar taxa de inscrição, os interessados contam com descontos exclusivos em cursos presenciais e EAD.

Para quem deseja cursar a graduação presencial, exceto Medicina, são ofertados os seguintes benefícios: desconto de 100% na primeira mensalidade e pagamento da 2ª e 3ª mensalidades após o término do curso, para quem realizar a matrícula até o dia 23 de abril.

Já para os interessados em cursar uma graduação na modalidade EAD, os benefícios são: 100% de desconto na primeira mensalidade do curso + 5 parcelas com 50% de desconto. Essas condições são válidas para ingressantes com a nota do Enem 2020 que realizarem a matrícula até o dia 1º de maio.

