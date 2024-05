Integrado sedia XIV Congresso Científico e Cultural do Paraná

O XIV Congresso Científico e Cultural do Estado do Paraná (Conccepar) será realizado entre os dias 13 e 16 de maio em Campo Mourão (PR), no Câmpus do Centro Universitário Integrado.

O evento – que é organizado pela instituição e ensino superior e pelo Instituto Integrado de Ciência e Tecnologia (IN2) desde 2005 – terá palestrantes nacionais e internacionais, simpósio de educação, minicursos, mesas-redondas, oficinas, apresentações de startups do ecossistema de inovação do município e região, programação cultural, artística e sustentável.

São esperadas mais de 3 mil pessoas de todo Brasil envolvendo professores, estudantes e visitantes. As inscrições estão abertas e as vagas podem ser garantidas exclusivamente pelo site https://conccepar.grupointegrado.br/

Nas edições anteriores, mais de 26 mil pessoas estiveram nos encontros para falar sobre ciência, educação, cidadania, inovação, tecnologia, saúde, sustentabilidade e meio ambiente. Em 2024, o tema central do congresso será Inovação e Sustentabilidade Como Práticas Para a Excelência.

“Esse congresso é inovador e muito aguardado todos os anos. Por se tratar de um evento científico, é disruptivo ao adotar o formato de um festival noturno [sempre das 19h30 às 23h] com diversas atrações. Isso permite que o público transite em tendas de expositores, praça de alimentação, em diferentes ambientes e aprecie as apresentações culturais nos intervalos”, explica Mariana Pavanelli, supervisora de Extensão do Centro Universitário Integrado e organizadora do evento.

Clóvis de Barros Filho

A palestra de abertura do XIV Conccepar será ministrada pelo escritor, professor e doutor em Ciências da Comunicação pela ECA-USP, Clóvis de Barros Filho. O autor – que tem mais de 35 livros publicados – ficou conhecido por sua didática bem-humorada, capacidade de simplificar conceitos complexos da filosofia e suas conferências já foram ouvidas por milhões de pessoas em todo o Brasil, Uruguai, França, México, Argentina, Espanha e em Portugal.

Também na abertura do evento haverá um espetáculo de teatro – realizado pela equipe do Espaço Sou Arte – que vai instigar os espectadores a pensar sobre o tema da sustentabilidade.

Palestrantes internacionais

Entre os palestrantes internacionais confirmados estão o alemão Andrey Kinyakin; PhD em Política Comparada e especialista em Política Econômica Internacional, Assuntos Públicos e ESG. A russa Gushchina Yulia – diretora adjunta de assuntos internacionais do Instituto Médico da Universidade Russa da Amizade dos Povos – também vai compartilhar seus conhecimentos.

Já Elmer Pisfill, professor da Universidade Científica Del Sur, do Peru, vai falar sobre tecnologias emergentes; enquanto José Carlos Pereira de Morais – docente e coordenador do Instituto Superior Politécnico Gaya e professor adjunto convidado do Instituto Superior de Contabilidade e Administração do Porto, em Portugal, falará sobre felicidade e sustentabilidade.

Paralelamente, o professor Francisco José Leandro – habilitado em Relações Internacionais pela Faculdade de Ciências Sociais da Universidade de Macau, China – vai partilhar conhecimentos sobre as publicações acadêmicas internacionais e a doutora Luong Thi Thu Thuy falará sobre a internacionalização na educação do Vietnã. As palestras internacionais terão traduções consecutivas.

O XIV Conccepar tem a colaboração de instituições estrangeiras parceiras do Integrado como a Universidade Ucatec, da Bolívia; a Yıldız Teknik Üniversitesi, da Turquia; a Universidade Científica Del Sur, do Peru e a Câmara de Inovação Brasil-Alemanha.

Espaços e premiações

O congresso de 2024 está dividido em três grandes espaços: sustentabilidade, educação, inovação; este último terá o apoio do Sebrae. “Será uma grande oportunidade para discutir como esse tema vem sendo trabalhado no município de Campo Mourão, que é a cidade top 8 no Paraná em número de startups”, destaca Fabrício Pelloso, head de Inovação do Centro Universitário Integrado.

Além das apresentações de pesquisas, o Conccepar vai premiar em dinheiro as três melhores produções científicas feitas por estudantes de pós-graduação, mestrado e doutorado – de instituições públicas e privadas – em todas as áreas do conhecimento.

Ganhadores em 2023

O acadêmico de psicologia do Centro Universitário Integrado, Alexandre Casarin de Lima, e sua equipe – Anderson Brandão dos Santos, Lais de Souza Braga, Lucineia Scheffer, Rosemeire do Carmo Martelo Cruz e Tânia Salci – chegaram ao segundo lugar em 2023. Eles inscreveram o trabalho “Mapeamento das unidades de saúde e profissionais na cidade de Campo Mourão: um estudo para o planejamento e monitoramento da saúde na região”.

Por meio de um levantamento feito no DataSus, a base de dados de saúde do governo federal, eles conseguiram contabilizar quantos profissionais de saúde, clínicas, consultórios e hospitais atuam na região e quais as especialidades de cada um. Assim, conseguiram entender em quais pontos de atendimento Campo Mourão é forte e em quais precisa melhorar e ter mais profissionais.

As sugestões foram levadas para o Conselho de Saúde da qual a equipe faz parte e estão ajudando na melhoria das políticas públicas da região. Este é apenas um exemplo de pesquisa científica que pode ajudar a cidade e o seu entorno a se desenvolver.

Simpósio Educacional

O II Simpósio Educacional Integrado acontece simultaneamente ao congresso. A ação é voltada aos professores, pedagogos e diretores de colégios públicos – municipais ou estaduais – de Campo Mourão.

“Essa atividade tem o apoio do Núcleo de Educação local e do Sebrae Educação Empreendedora. O objetivo é identificar as maiores necessidades de capacitação das escolas públicas e montar uma programação que ajude a melhorar a dinâmica em sala de aula e a qualidade do ensino”, conta a supervisora de Pesquisa do Integrado, Francielle Baptista.

Para 2024 essas qualificações englobam workshops de educação financeira, inteligência artificial, empreendedorismo, robótica, oficinas de português, gamificação e modelagem em matemática.

Outra atividade do simpósio envolve o Prêmio Instituto Integrado de Inovação Educacional. A ação vai laurear as melhores práticas pedagógicas realizadas nas escolas públicas locais em 2023 e que promoveram o desenvolvimento da autonomia e do protagonismo dos estudantes.

“Os ganhadores receberão mais de R$ 41 mil em bolsas de pós-graduação – ofertadas pelo Centro Universitário Integrado – e em serviços oferecidos pela plataforma Super Professor”, relata Francielle Baptista.

Pets, agronegócio, psicologia

Organizado pela Clínica Veterinária Integrado, o Pet Show Day vai ajudar a conscientizar os participantes sobre os benefícios de ter um animal de estimação.

A palestra “O papel da agricultura digital no cenário de inovações do agronegócio”, ministrada por Jessyka Zago; que é Líder Digital (PR/MS) na Bayer Crop Science, vai abordar as novidades deste setor que se reinventa a cada dia e é responsável por grande parte do PIB nacional.

Já a conferência “O atendimento psicológico em situações de crise” – conduzida por Keila Lumi Sugahara, especialista em Saúde na Atenção à Urgência e Emergência – vai trazer reflexões sobre como lidar com momentos delicados que afetam nossas vidas.

O XIV Conccepar é organizado pelo Centro Universitário Integrado e pelo Instituto Integrado de Ciência e Tecnologia (IN2) desde 2005.

Serviço

O que: XIV Congresso Científico e Cultural do Estado do Paraná (Conccepar)

Quando: De 13 a 16 de maio, das 19h30 às 23h

Onde: No Câmpus do Centro Universitário Integrado [Rua Lauro de Oliveira de Souza, 440, Área Urbanizada II, Campo Mourão-PR]

Informações e inscrições: Pelo site https://conccepar.grupointegrado.br/