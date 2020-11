Integrado recebe inscrições para Vestibular de Odontologia

O Centro Universitário Integrado está com inscrições abertas para o Vestibular de Odontologia. O curso é o mais recente da instituição, sendo o primeiro da área na região da COMCAM. São ofertadas 60 vagas para a turma que irá iniciar no primeiro semestre de 2021. A taxa de inscrição é de R$50,00 e quem se inscrever até o dia 16/11 garante 50% de desconto. Os interessados podem se inscrever pelo site https://lp.grupointegrado.br/odontologia-inscricoes-vestibular, até o dia 07/12/2020. As provas presenciais serão realizadas no dia 12/12/2020, seguindo todos os protocolos de prevenção à Covid-19.

A estrutura do curso de Odontologia já está pronta para receber os estudantes e recebeu nota máxima (5) na avaliação do Ministério da Educação (MEC), que constatou que a mesma estava além do exigido pelo órgão. Inicialmente, foram investidos mais de R$ 300 mil em laboratórios e equipamentos. Além disso, mais R$ 700 mil reais serão investidos ao longo do curso.

Além de laboratórios com tecnologia de ponta, os estudantes aprovados no vestibular irão contar com um corpo docente formado por mestres e doutores e uma matriz curricular estruturada para proporcionar a oportunidade de vivenciar a profissão desde o primeiro período do curso.