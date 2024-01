Integrado realiza novo concurso de bolsas de estudos para graduação

O Centro Universitário Integrado de Campo Mourão (PR) divulgou o edital para o mais recente concurso de bolsas de estudos, que contemplará 04 vagas em diversos cursos de graduação superior (exceto Medicina). A oportunidade abrange as modalidades presencial, semipresencial e EAD, oferecendo descontos de até 100% durante todo o período de estudos.

As inscrições, que são gratuitas, podem ser realizadas até as 13h do dia 26 de janeiro, exclusivamente pelo site https://www.grupointegrado.br/ concursodebolsas Importante destacar que não estão habilitados a participar do concurso estudantes que tenham realizado matrícula no Centro Universitário Integrado, mesmo que tenha sido trancada, desistente ou transferida.

A avaliação ocorrerá de maneira online no dia 27 de janeiro, das 14h às 18h. A lista dos aprovados será disponibilizada no dia 5 de fevereiro a partir das 16h no site www.grupointegrado.br As matrículas poderão ser efetuadas de 5 a 7 de fevereiro e as aulas terão início ainda no primeiro semestre.

Oportunidades de qualidade reconhecida pelo MEC

O edital oferece uma excelente chance para aqueles que almejam estudar em uma instituição de excelência, classificada com nota 5 na avaliação do MEC. O Centro Universitário Integrado se destaca pelo corpo docente altamente qualificado, infraestrutura moderna e tecnológica, matriz curricular alinhada ao mercado e mais de 25 anos de tradição em ensino superior.

A distribuição das bolsas seguirá a classificação geral dos candidatos, proporcionando 100% de desconto para o primeiro colocado e abatimentos escalonados de 70% para o classificado em 2º. O 3º lugar receberá 50% de desconto e o 4º lugar será contemplado com 40% de desconto.

SERVIÇO

O que: Concurso de bolsas para graduação no Centro Universitário Integrado de Campo Mourão (PR)

Quem pode concorrer: Estudantes que concluíram o ensino médio ou equivalente

Inscrições: Gratuitas, até 13h de 26 de janeiro, pelo site www.grupointegrado.br/ concursodebolsas

Data da prova: 27 de janeiro, das 14h às 18h, formato online

Resultado: Lista dos aprovados em 5 de fevereiro de 2024, disponível em www.grupointegrado.br

Informações: Contato pelos telefones 0800-042-0109 / 0800-000-7005 / 44-3518-2500

Sobre o Centro Universitário Integrado

Localizado em Campo Mourão (PR), o Centro Universitário Integrado oferece, há mais de 25 anos, ensino superior de excelência reconhecido pelo MEC com nota máxima (5) no Conceito Institucional. Preocupado com o que o mercado necessita, busca ofertar um ensino de qualidade voltado às competências que precisam ser desenvolvidas por todos os profissionais.

Para isso, conta com infraestrutura moderna, laboratórios com tecnologia de ponta, metodologias de ensino inovadoras e corpo docente com forte experiência acadêmica e vivência prática.

Atualmente, o Integrado oferece mais de 55 cursos de graduação presencial, semipresencial e a distância, incluindo Direito, Medicina e Odontologia e mais de 100 cursos de pós-graduação em diversas áreas do conhecimento.