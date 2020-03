Integrado firma patrocínio com Orquestra de Violas de Campo Mourão

Na noite de sexta-feira (28), integrantes da Orquestra de Violas de Campo Mourão estiveram presentes no Anfiteatro da Unidade Câmpus do Centro Universitário Integrado para receberem uniformes entregues pela Instituição.

Isso porque o Centro Universitário Integrado é o patrocinador da ‘Orquestra Viola no Campo’, de Campo Mourão, em 2020. Por isso, cada integrante ganhou um uniforme completo, com camisa, calça, bota e chapéu. De acordo com o supervisor de Mercado e Negócios do Grupo Integrado, Harrisson Brait, a parceria vai beneficiar a comunidade. “Nós agradecemos por vocês terem procurado a Instituição e apresentado o projeto. Nós, com certeza, teremos muitos projetos durante este ano. Um dos papéis do Integrado, enquanto Instituição de Ensino, é oferecer à Comunidade algum retorno, seja ele no esporte, na cultura ou lazer e, com certeza, a Orquestra vai cumprir esse papel de levar a música à Comunidade”, afirma Brait.

Além de representar Campo Mourão, a Orquestra levará o nome do Integrado em todas as apresentações. Para o coordenador da Orquestra de Violas, o jornalista e músico França Nery, a parceria é motivo de alegria. “A gente vê o trabalho que é feito pelo Centro Universitário Integrado em todos os cursos de graduação e sabemos da seriedade de vocês. Sabemos também que este projeto não é para qualquer patrocinador, porque não é um custo barato, por isso nós nos sentimos felizes por estarmos com o nome do Integrado, literalmente, dos pés à cabeça”, garante Nery.

A Orquestra de Violas “Viola no Campo” conta, atualmente, com 14 violeiros e uma violeira. Além de receberem os uniformes, os integrantes deram uma palinha de algumas músicas, encantando a todos os presentes.