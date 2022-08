Integrado faz parceria com multinacional chinesa

O Centro Universitário Integrado, de Campo Mourão (PR), acaba de se credenciar ao Huawei ICT Academy; um programa educacional da multinacional chinesa que incentiva a formação profissional em Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) em mais de 110 países.

Esse credenciamento permite que toda comunidade acadêmica da instituição de ensino brasileira receba treinamentos gratuitos de TIC, de excelente qualidade técnica e prática, por meio da plataforma online da Huawei, que é a maior fornecedora de equipamentos para redes e telecomunicações do mundo.

“Os cursos de certificação oferecidos pela Huawei ICT Academy vão gerar enormes diferenciais competitivos no currículo dos nossos estudantes. Eles terão mais conhecimento científico global para atuar com tecnologias de ponta e ampliar sua empregabilidade no mercado”, explica Rosely Scheffer, coordenadora adjunta dos cursos de Tecnologia da Informação e responsável pelo Integrado Carreiras – programa de empregabilidade do centro universitário.

INTERMEDIAÇÃO

A certificação do Integrado junto ao Huawei ICT Academy foi viabilizada pela FiberX – uma das grandes fornecedoras de produtos de telecomunicações para todo Brasil, parceira da multinacional chinesa e que também aproxima instituições de ensino, empresas do ramo de tecnologia e provedores.

“Nossa filosofia é conectar projetos, ideias inovadoras e a academia. Assim, criamos redes de trabalho, trocamos conhecimento e formamos um ambiente ideal para que as boas ideias saiam do papel e se tornem realidade”, explica o gerente de treinamento da FiberX, Luiz Puppin.

BENEFÍCIOS

Com a certificação da Huawei, a comunidade acadêmica do Integrado e os estudantes que se formarem terão mais conhecimentos técnicos, currículos mais atrativos e podem se destacar profissionalmente. Além disso, vão ampliar sua competitividade para atuar com tecnologias de ponta como as redes 5G – na qual a multinacional chinesa desponta como líder – a Internet das Coisas, a Inteligência Artificial, computação em nuvem e big data.

“Os cursos oferecidos nesta parceria elevam a empregabilidade dos estudantes recém-formados, beneficia a universidade e as empregadoras. Ao terem gente capacitada, elas aumentam a produtividade, reduzem tempo e diminuem gastos com recrutamento e contratações especializadas”, destaca Puppin.

“É isso que fazemos no Integrado Carreiras. Ao ampliar as competências técnicas e sócioemocionais de nossos acadêmicos, eles ganham um conjunto de capacidades que permite expressar novas formas de pensamentos, sentimentos e interações com os mais variados perfis sociais e empresarias. Essas habilidades são cada vez mais importantes em qualquer atividade profissional”, complementa Rosely Scheffer.

SOBRE O PROJETO

O Huawei ICT Academy é um programa de parceria sem fins lucrativos que surgiu em 2013 e autoriza instituições de ensino globais a oferecer aos estudantes e professores cursos de certificação da Huawei, reconhecidos pela indústria.

Mais de 110 países e 1900 universidades já utilizam os treinamentos gratuitos oferecidos pelo projeto, formando mais de 150 mil profissionais por ano.

Este programa de qualificação global funciona como uma ponte entre as empresas e as instituições de ensino superior para construir um ecossistema de talentos para o setor de Tecnologia da Informação e Comunicação. No Brasil, a FiberX é uma das responsáveis por intermediar esses convênios.