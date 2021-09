Integrado disponibiliza acesso à Revista dos Tribunais On-line e Biblioteca Digital aos acadêmicos e professores de Direito

Preocupado em investir em ferramentas que garantam diferenciais ao aprendizado da comunidade acadêmica, o Centro Universitário Integrado disponibilizou aos estudantes e professores do curso de Direito da instituição o acesso à RT On-line e à Biblioteca Digital Proview. As novas ferramentas de estudo e pesquisa foram apresentadas aos estudantes e docentes na noite da última quarta-feira (22).

A RT On-line é uma plataforma eletrônica mantida pela Editora Thomson Reuters e oferece acesso à informação de natureza doutrinária e jurisprudencial, integrando todos os títulos de periódicos editados pela Revista dos Tribunais. Já a Biblioteca Digital Proview disponibiliza cerca de 2.000 livros exclusivos da área jurídica.

As novas ferramentas vão contribuir muito com a pesquisa e o aprendizado dos acadêmicos, afirma o coordenador do curso de Direito, RobervaniPierin do Prado. “Essas aquisições significam um upgrade no curso. É a instituição preocupada com o aprendizado do aluno, mas, sobretudo, conectada às novas tecnologias. Essas ferramentas tecnológicas vão permitir aos acadêmicos acessar toda essa base de dados de qualquer lugar, é uma ferramenta que vai propiciar um ganho muito grande em termos de aprendizagem e versatilidade para auxiliar o aluno na pesquisa e na formação dele. Então, esse é um investimento de destaque para possibilitar ao estudante a melhor condição de ensino e aprendizagem”, destacou o coordenador.

Em sua fala, a diretora de gestão acadêmica, Luciana Pontes, ressaltou o compromisso do Integrado em atender as demandas apresentadas pelos estudantes. “O lançamento da biblioteca digital do curso de Direito é uma grande conquista e um atendimento de um pedido de vocês. Nesta gestão, nós temos buscado, das melhores formas, atender a todos os anseios de vocês. O atendimento aos nossos estudantes é uma das nossas prioridades para melhorarmos, cada vez mais, a nossa eficácia e o nosso compromisso educacional”.

Para o professor do curso de Direito, Cesar Dallabrida Junior, com as obras disponíveis pela Biblioteca Digital e a Revista dos Tribunais Online, o Integrado passa a oferecer um diferencial significativo aos seus acadêmicos. “É uma ferramenta muito ampla que consegue trazer uma plataforma de pesquisa jurídica, doutrina, legislação, súmula, jurisprudência e também a própria Biblioteca Digital. É um grande diferencial para o nosso curso e uma grande oportunidade de aprendizado para os nossos acadêmicos. Agora, cada um tem que buscar o conhecimento disponibilizado na plataforma”, explicou.

A estudante do segundo período de Direito, IsabelyBiondaro, destacou as facilidades promovidas pelas ferramentas. “Eu achei esta iniciativa extremamente essencial porque é uma praticidade, faz com que a gente tenha acesso a livros, jurisprudência e doutrina de uma forma mais fácil, mais ágil e prática e nada melhor do que essa praticidade, essa tecnologia no momento que a gente tá vivendo. Isso vai corroborar muito para nosso crescimento, foi um passo muito bem dado pela instituição”, destacou a estudante.

Para a acadêmica Karen Scarpin, os meios disponibilizados pelo Integrado vão viabilizar o acesso dos estudantes a diversos materiais de estudo. “Foi um investimento da instituição para nós alunos e também para os professores, tendo em vista que muito dificilmente todos os alunos teriam acesso a todos esses materiais por conta própria. Então, esse investimento que a faculdade está fazendo na nossa formação eu achei de suma importância. Outro ponto que vale a pena ser considerado é a questão da facilidade de nós acadêmicos termos acesso a todas as revistas, legislações, súmulas, jurisprudência para nosso dia a dia e nossos estudos”.