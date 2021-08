Integrado Campo Mourão Basquete é campeão paranaense universitário

O Integrado Campo Mourão Basquete venceu a Unicesumar, atual campeão brasileiro universitário, e conquistou o título dos Jogos Universitários do Paraná (JUPS). A competição, que está em sua 60ª edição, foi realizada no último sábado (28), nas cidades de Apucarana, Arapongas, Cambira e Jandaia do Sul.

A disputa do campeonato foi no formato double-game, isto é, em dois jogos. No primeiro, o time mourãoense venceu por 70 a 58, já no segundo a Unicesumar ficou na frente com o placar de 70 a 60. Com uma vitória para cada time, a definição foi no saldo de cestas e o representante mourãoense levou a melhor.

“Mais uma vitória importante e inédita, que fortalece nosso projeto e a parceria com o Integrado. Os garotos enfrentaram um adversário de qualidade, mas conseguiram se impor e vencer bem o primeiro jogo e depois atuamos com o regulamento na segunda partida. Deu tudo certo e conquistamos o título”, destacou o técnico Emerson de Souza.

Com a conquista do título paranaense, a equipe de Campo Mourão garantiu a classificação inédita para a disputa dos Jogos Universitários Brasileiros (JUBS), que serão realizados entre os dias 10 e 18 de outubro em Brasília.

MAIS CONQUISTAS

Além do ouro no basquete masculino, os atletas apoiados pelo Centro Universitário Integrado conquistaram outras 13 medalhas, sendo oito no atletismo, quatro na natação e o bronze no basquete feminino.

No atletismo, Rodolfo Epifânio conquistou a medalha de ouro nas provas de salto triplo e salto em distância e também garantiu uma vaga para disputar a fase nacional dos Jogos Universitários.

INCENTIVO AO ESPORTE

Com o objetivo de fomentar a participação de atletas universitários em competições estaduais e nacionais, o Centro Universitário Integrado vem investindo e reafirmando sua marca no esporte paranaense por meio do Projeto Bolsa Atleta.

O projeto oferece, por meio do Departamento de Esportes, bolsas integrais e parciais de graduação e pós-graduação com o intuito de estimular não só a prática esportiva, mas também proporcionar uma carreira paralela aos atletas. Além da bolsa de estudos, os participantes do projeto também recebem uniformes e contam com espaços para treinamento. Em contrapartida, os acadêmicos participam de projetos sociais como, por exemplo, escolinhas de treinamento esportivo para crianças em escolas mais próximas de sua residência.