Feira de profissões será realizada em Campo Mourão no dia 15 de setembro

Escolher qual caminho seguir após a conclusão do ensino médio é uma das decisões mais importantes na vida de um jovem estudante. Com tantas opções disponíveis, é natural ficar em dúvida sobre qual é a graduação superior que mais se adequa ao perfil individual.

Para auxiliar nessa tarefa, será realizada a 17ª Feira das Profissões. O evento acontece no dia 15 de setembro, das 8h às 12h e das 19h às 22h, no Câmpus do Centro Universitário Integrado [Rua Lauro de Oliveira Souza, 440, Área Urbanizada II, Campo Mourão-PR].

A entrada é franca, as inscrições antecipadas já podem ser feitas pelo link https://feiradasprofissoes. grupointegrado.br e a expectativa é receber cerca de 2 mil pessoas entre estudantes do terceiro ano do ensino médio, pais, responsáveis e a comunidade em geral.

APOIO AOS ESTUDANTES

A feira das profissões auxilia o vestibulando na escolha da graduação, promove a interação com acadêmicos e docentes do ensino superior, apresenta aos jovens do ensino médio como é a vida numa universidade e informa dados relevantes para a escolha consciente da futura profissão.

Ao mesmo tempo, o evento contribui para que o futuro universitário desenvolva um relacionamento integrado com a sociedade, amplie sua rede de contatos com profissionais que atuam no mercado e aproveite as múltiplas atividades acadêmicas, culturais e sociais que a instituição de ensino oferece.

Entre as novidades deste ano está o Espaço Networking, que vai permitir a interação com parceiros que oferecem bolsas de estudos e financiamentos e instituições complementares que disponibilizam especialistas em orientação de carreira.

“Esse é o momento ideal para sentir como é a vida universitária e o mercado de trabalho no curso pretendido. Por isso, é fundamental que o estudante participe desse evento, fale com os professores, tire dúvidas, faça testes de aptidão, verifique a qualidade da instituição de ensino, veja se ela tem boas notas na avaliação do MEC, se tem infraestrutura adequada. Tudo isso contribui para uma ótima formação superior”, explica Luciana Pontes, diretora de Gestão Acadêmica do Centro Universitário Integrado.

ATIVIDADES

Na 17ª Feira das Profissões serão apresentadas informações de mais de 20 cursos de graduação presencial, semipresencial e a distância nas áreas de saúde, agrárias, direito, engenharias e gestão.

Também haverá exposições, dinâmicas com os participantes, visita guiada para conhecer o Câmpus, demonstrações de atividades, simulações e condições exclusivas para facilitar o ingresso na instituição de ensino.

SERVIÇO

O que: 17ª Feira das Profissões

Quando: Dia 15 de setembro, das 8h às 12h e das 19h às 22h

Onde: No Câmpus do Centro Universitário Integrado [Rua Lauro de Oliveira Souza, 440, Área Urbanizada II, Campo Mourão-PR]

Quanto: A entrada é franca e as inscrições antecipadas já podem ser feitas pelo link https://feiradasprofissoes. grupointegrado.br

Informações: pelo tel. 0800 042 0109