Estudante do Integrado conquista ouro na natação paralímpica nos Jogos Universitários Brasileiros 2025

O Centro Universitário Integrado, de Campo Mourão–PR, participou dos Jogos Universitários Brasileiros (JUBS) 2025, realizados de 7 a 16 de outubro em Natal–RN, e conquistou medalha de ouro na natação paralímpica. A delegação, composta por 12 estudantes dos cursos de Fisioterapia, Educação Física, Medicina, Direito, Administração e Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas (TADS), representaram o Paraná em três modalidades: basquete masculino, taekwondo e natação paralímpica.

O estudante Kauê Guilherme Feltraco Chagas, do curso de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, conquistou sua primeira medalha de ouro em uma competição brasileira. Competindo na categoria SB9 (classificação funcional para atletas com deficiências físico-motoras, especificamente designada para o estilo de nado peito), ele garantiu o primeiro lugar nas provas de 100 metros, com o tempo de 1 minuto e 34 segundos, e 50 metros peito, com marca de 41 segundos e 41 centésimos de segundo.

“Senti realmente uma sensação diferente pelo fato de ser campeão brasileiro na categoria. É uma sensação de dever cumprido”, revela Kauê, que já havia conquistado duas medalhas de prata em competições brasileiras sub-20, em 2024 e 2025. “O Integrado apoiou a preparação desde o estadual, então será um prazer continuar representando a faculdade”.

Com o ouro conquistado, Kauê já projeta novos desafios. “Meu objetivo é continuar a conquistar esses resultados. Gosto muito de nadar, então não consigo viver sem. Mesmo trabalhando e estudando, eu continuo treinando para competir”, diz. O maior sonho do atleta agora é representar o Brasil em competições internacionais.

Além da conquista de Kauê, o aluno Álvaro Souza, do curso de Fisioterapia, alcançou o 9º lugar no taekwondo, categoria até 68 quilos. Com 17 anos de prática na modalidade e faixa preta primeiro dan desde os 14 anos.

“Ficar entre os 10 melhores do Brasil é uma conquista muito significativa para mim. Ainda mais por estar parado das competições, era um resultado que não esperava”, conta o atleta, que retornou aos tatames após um período afastado. “A classificação para os JUBS veio como resultado de um processo de preparação curto, porém com uma bagagem de anos.”

O apoio institucional foi determinante para o desempenho de Álvaro. “O apoio do Integrado foi fundamental, principalmente na parte estrutural. A instituição me proporcionou suporte, incentivo e condições para conciliar os treinos com os estudos, o que fez toda a diferença na preparação e no desempenho”, destaca.

A equipe de basquete masculino do Integrado completou a participação da instituição nos JUBS, terminando a competição na 8ª colocação geral, entre os melhores times universitários do Brasil.

Para o coordenador de esportes do Integrado, Bruno Fidelis, o desempenho dos estudantes reflete um trabalho contínuo de incentivo ao esporte universitário. “O JUBS reúne o melhor de cada estado, assim considero que os resultados foram satisfatórios. Em todas as modalidades que participamos, estivemos entre os 10 melhores”, afirma.

O JUBS é considerado o maior evento de esporte universitário da América Latina, reunindo mais de 7 mil atletas de instituições de ensino superior de todo o país. Para participar da competição, os estudantes precisam ser campeões estaduais, representando suas instituições após vencerem etapas classificatórias regionais.