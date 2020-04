Curso de Psicologia do Integrado oferece apoio psicológico aos acadêmicos da instituição

Sabendo dos impactos emocionais que a pandemia do novo Coronavírus (Covid-19) pode causar, o curso de Psicologia do Centro Universitário Integrado está ofertando um serviço de apoio psicológico aos acadêmicos dos diversos cursos de graduação da Instituição.

A ideia é ajudar na saúde emocional, uma vez que o isolamento social e as incertezas trazidas por essa situação atípica podem causar quadros de estresse e ansiedade.

Para a coordenadora do curso de Psicologia do Integrado, Thaís Serafim, esse tipo de atendimento é fundamental para a preservação da saúde mental dos acadêmicos. “Sabemos que o isolamento social, que passou a figurar como a estratégia mais apropriada para mitigação da propagação do vírus, repercute de forma significativa na saúde emocional, seja pela necessidade de readequação das rotinas, pelas preocupações que no momento assombram a maioria das pessoas, pela sensação de angústia, tédio e solidão intensificadas em períodos de quarentena. Neste momento, percebemos que nossos estudantes também necessitam de cuidados, e é por este motivo que mais uma estratégia de apoio e acolhimento em saúde mental está sendo ofertada”, explica a coordenadora.

Quem estará à frente dos atendimentos psicológicos é a professora Angela Miqueletti de Oliveira Sabo, do curso de Psicologia, que há tempos vem se capacitando para demandas de apoio e acolhimento institucional, garantindo a qualidade técnica e ética do serviço.

O atendimento, totalmente on-line, será ofertado excepcionalmente durante o período de quarentena e tem por objetivo atenuar possíveis angústias desencadeadas no cotidiano do estudante e melhorar sua qualidade de vida. O Apoio Psicológico será destinado exclusivamente aos acadêmicos de graduação (presencial e EAD) do Integrado.